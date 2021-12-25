İbrahim Yıldız: Kerem takımı ayakta tutuyor

Galatasaray 7 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk iddiasını zora sokan sarı-kırmızılılar bu sonuçla rahat bir nefes aldı.

Nuri Şahin yönetiminde iyi top oynayan Antalyaspor’u yenen Galatasaray taraftarına da umut verdi.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim’in kulübede olmadığı bir maçı kazanmayı başardılar.

Galatasaray, kazanırken eksiklerini de bir kez daha görmüş oldu. Çok iyi oynamayan Antalyaspor’a pozisyon verme konusunda oldukça cömert davrandılar. İstatistik rakamlara bakıldığında başa baş bir mücadele izledik. Şut sayılarından, ceza sahasında topla buluşmaya kadar, korner atışlarından, pas oranına eşitlik vardı karşılaşmada.

Antalyaspor’un 26 kez Galatasaray ceza sahasında topla buluşması ve 13 kez şut şansı bulması savunmanın döküldüğünün göstergesidir.

Yalnız savunma değil elbette, orta sahanın da yetersizliği bir kez daha kendini gösterdi. Fatih Terim, uzun süredir forma şansı vermediği Aytaç’ı ön liberoda görevlendirmişti. Yine Oğulcan belki de ilk kez sağ bek olarak forma giydi. Başarılı oldu diyebiliriz.

Sarı-kırmızılar, orta alandaki organizasyon sorununun farkında. Bu nedenle, daha çok uzun toplarla rakip alana gitmeyi denediler. Bu taktik anlayışında iki oyuncu öne çıktı. Kerem ve Feghouli arkadaşlarına göre daha üstün bir performans gösterdiler.

Kerem için söylenecek tek şey, takımın itici gücü olduğu. Antalyaspor karşısında attığı ikinci gol kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Ceza sahası dışından kavisli vuruşunu Antalya kalecisinin kurtarma şansı yoktu gerçekten.

Kerem attığı golle birlikte Feghouli’nin kilidi açan ilk golün pasını da vererek görevini en iyi yapan oyuncu oldu.

Sürekli rakip savunmayı tehdit eden, çapraz koşuları ile direk kaleyi düşünen Kerem takımı sırtlayan bir oyuncu oldu. Genç yaşına rağmen, hızı, hırsı ve kazanma arzusu Kerem’in farkını ortaya koyuyor. Gol şansı olan, vuruş tekniği ile bunu birleştiren Kerem her geçen gün oyununu geliştiriyor. Galatasaray adına büyük şans.

İlk yarıyı galibiyetle kapatan Galatasaray, orta alan ve santrfor sorununu çözebilirse arzuladığı sonuçları alabilir. 7 maçlık kötü gidişten sonra alınan 3 puanın moral açısından önemi ortada. Oyuncuların özgüvenini, teknik kadronun taktik olarak da perçinlemesi gerekiyor. Sezon başından bu yana bireysel oyuncuların performansına bağlı olan anlayış takımın şu anda ki yerinin özetidir.

İkinci yarıyla birlikte, yapılacak transferler takımın gücünü mutlak yükseltecektir. Oyun anlayışının da aynı şekilde güçlenmesini beklemek taraftarın en doğal hakkı. Bu nedenle gözler doğal olarak Fatih Terim’de olacaktır…