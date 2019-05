Sezonun son maçı her iki takım adına önem taşıyordu. Beşiktaş üçüncülüğü garantilemek, Kasımpaşa ise prestijini kurtarmak istiyordu…



Aslında her iki takım adına kötü biten bir sezon oldu demek doğru olur. Beşiktaş şampiyonluk amacı ile sezona başlamıştı, ancak üçüncü olabildi…



Liglerin en iyi kadrosuna sahip olan Siyah-Beyazlıların üçüncülüğü elbette başarısızlıktır…

Bunun nedenleri ayrıca analiz edilmeli…



Yönetimden, teknik kadroya kadar yansıyan sorunlar biliniyor. Parasızlık diye sığınılacak bir yer aramak asıl sorunu örtmez…

Bir yıl önce Şampiyonlar Ligi macerası yaşayan Siyah-Beyazlılar bu sezon daha zayıf rakiplerle Avrupa’da yarıştı. Ancak sonuç ortada…



Kasımpaşa ise ilk yarının en iyi takımıydı. Şampiyon olabilir noktasına gelmişti. En çok gol atan takım olarak dikkat çekiyordu. Gerçi attığından çok yemesi de ayrı bir sorun olarak ortada…



Düşme potasında bulunan takımlardan daha çok gol yiyen Kasımpaşa’nın en büyük sorunuydu savunması. Beşiktaş karşılaşmasında yine 3 gol yiyerek 62 golü kalesinde görerek bir rekora da imza attı…



Sezon başından bu yana savunmayı bir türlü yapamayan takım olarak dikkat çeken Kasımpaşa bu sorunu çözebilse, bugün en azından ilk 5’in içerisinde yer alabilirdi…



Arka arkaya değişen teknik direktörler, yedek kulübesinin yetersizliği Kasımpaşa’nın bu denli başarısız olmasındaki en büyük etkendi şüphesiz…



Sezon, Lacivert-Beyazlılar adına çok kötü sonuçlandı. Bu durumdan çok ders çıkarılacağı bir gerçek. Yönetim, bu konuyu masaya yatırmak zorunda. İdeal bir teknik adamın bulunması öncelikli konu olmalı. Ayrıca, savunma, orta saha ve forvete çok iyi oyuncular bulunmalı. Daha da önemlisi yedek kulübesinin zenginleştirilmesi gerekiyor. Yıllarca, çok iyi oyuncuları bulup getiren ve bu futbolculardan iyi paralar kazanan yönetim yine aynı titizliği gösterecektir şüphesiz…



Bir başka konu ise Kasımpaşa altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi ilke edinmeli. Yapılacak yatırım gelecek yıllar adına büyük hamle olacaktır. Her türlü olanağa sahip olan Kasımpaşa’nın daha profesyonel ve organize olacağı en büyük alan altyapı olmalıdır…



İLK YARI ÇOK İYİ OYNADILAR



Kasımpaşa, ilk yarı iyi bir oyun oynadı. Beşiktaş göre daha çok pozisyona girdiler. Kenarları iyi kullandılar. Trezeguet çok çalıştı. Atakları başlatan isimdi. Son vuruşlarda sıkıntılar yaşandı. Devrenin sonuna doğru bir dakikada iki gol yemeleri oyunun gidişini etkiledi…



İkinci yarı yenilginin moralsizliği ve Beşiktaş’ın daha organize olması maçı çevirmelerine engel oldu. Dengeli oynamalarına, zaman zaman üstün olmalarını rağmen yenilgiden kurtulamadılar…



GÜNEŞ’İN VEDASI



Şenol Güneş dönemi sona erdi. Kasımpaşa maçıyla birlikte taraftara veda eden Şenol Güneş için artık yeni bir macera başlıyor. Milli Takım Teknik Direktörü olarak ülke sporu için çalışacak.



Maç sonrası taraftarın gösterdiği büyük sevgi gösterisi Şenol Güneş adına büyük önem taşıyan bir gönderilişti. Beşiktaş hocasını Milli Takıma gönderme gururu yaşadı. Şampiyonluk kazanılmasa da takıma olan güven tamdı…



Beşiktaşlı Güven’in 3 gol atması da ayrı bir nottu. Burak Yılmaz’ı aratmadı…