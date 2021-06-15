Avrupa Şampiyonası’na kötü başladık. Açılış maçında İtalya’ya farklı yenilmemiz hepimiz için sürpriz oldu. Gruptan çıkmamız için kalan 2 maçı kazanmak zorundayız. Yarın oynayacağımız Galler karşılaşması öncesi Şenol Güneş ve teknik ekip kadro üzerinde çalışıyor. Antrenmanlarda bu yönde yapılan arayışlar, kadronun değişeceği sinyalini verdi. İtalya karşılaşmasının en çok aksayan bölgesi şüphesiz orta sahaydı. Ozan, Okay ve Yusuf beklentilerin çok altında kalınca, çöküş kaçınılmaz oldu.

Hızlı, çabuk ve baskı karşısında çaresiz kalan takımın kurtarıcıya hatta kurtarıcılara ihtiyacı olduğu anlaşıldı.

Gerçi Galler bir İtalya değil. İtalya bize karşı oynadığı oyunu sürdürebilirse şampiyon olması şaşırtıcı olmaz. Bugüne dek oynanan maçlara baktığımızda İtalya’nın bir adım önde olduğunu gördük. Bu maç geride kaldı. Ders çıkardığımızı sanıyoruz. Şenol Güneş tecrübesi ile bu sorunu çözmek için gerekli hamleleri yapacaktır.

Milli Takım sorunlu bölge orta sahayı yeniden dizayn edecek. Bunun için masaya yatırılan isimlerden Yusuf ile Okay’ın yedek kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Soru şu ki, bu oyuncuların yerine kim oynayacak?

İrfan Can, Kaan ve Taylan’dan ikisi kesin formayı giyecek. Forvette Kenan’ın yerine ise Cengiz’in adı öne çıkıyor. İtalya maçında ikinci yarı oyuna giren ve etkili olan Cengiz, bireysel becerisi ile rakip savunmayı zorlayacak bir isim. Çalım atma, top taşıma ve beklenmeyen anlarda attığı şutlarla dikkat çeken bir oyuncu.

Savunmayı aynen koruyacak olan Milli Takım, Kaan ve Ozan’ı geri dörtlünün önüne monte ederek, rakip atakları durdurmayı planlıyor.

Golcü Burak’ın arkasındaki 3’lü de kesinleşmiş gibi. İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz şimdiden tahtaya yazıldı diyebiliriz.

İrfan Can’ın topu oyunda tutması, Hakan’ın gerçek yeri olan 10 numara pozisyonunda oynamasının etkili olacağı öngörülüyor.

İsviçre karşısında izlediğimiz Galler, İtalya’ya göre zayıf bir takım. Tempoyu yükseltemiyorlar. Yerden oynadığımızda, kolay adam geçip pozisyon bulacağımız bir gerçek. Savunmaları baskı karşısında hata yapıyor.

Şenol Güneş, Galler’in zayıf yönlerini oyuncularına anlatmıştır mutlaka. Milliler kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarında (bunu yapmak zorundayız) bizim adımıza kolay bir maç olacaktır.

Galler galibiyeti çok şeyi değiştirebilir. İsviçre maçına çok daha güvenli çıkacağız. Gruptan çıktığımızda, farklı bir Milli Takım izleyeceğimize inancımız tam.

Bir başka ayrıntı ise kaleci Uğurcan’ın durumu. Topu oyuna sokma konusun da sorun yaşadığı biliniyor. Bu nedenle Altay oynar mı sorusu da Şenol hocanın kafasındaki bir başka düşünce.

Son yılların en iyi ekibine sahip olan Milli Takım’dan beklenilen elbette galibiyet. Ancak, oyun olarak da kendi kimliklerini ortaya koymaları şart. Şenol Güneş’in yapacağı değişikliklerle mutlu sona ulaşabiliriz…