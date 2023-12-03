İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'ın enerjisi yok

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

İşte Yıldız'ın değerlendirmesi:

Avrupa serüvenine nokta koyan Beşiktaş, Belçika ekibine farklı yenilmenin moralsizliğini üzerinden atamamış.

Ankaragücü deplasmanında pozitif bir oyun bekliyorduk. En azından oyunculardan reaksiyon umuluyordu.

Oyunun tamamına bakıldığında, kötü, amaçsız, temposuz, pas hatalarının çok olduğu, pozisyonsuz bir 90 dakika izledik.

Sahaya çıkan oyuncular sanki sezon bitmiş duygusu içerisindeydiler. Umut ile Onur bu takıma yakışmıyor. Ne doğru dürüst savunma yaptılar, ne de ofansif destek verdiler.

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Orta saha oyuncuları da, yan top yapmaktan başka bir şey yapamadı. İkili mücadele zayıflığı bir yana, forvete destek anlamında sıfırı çektiler.