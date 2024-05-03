Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İbrahim Yıldız yazdı: Son dakika sevinci - Beşiktaş Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Son dakika sevinci

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u Joe Worrall'ın 90+7. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İbrahim Yıldız yazdı: Son dakika sevinci
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, kupa maçı öncesi aldığı 3 puanla büyük moral buldu.

        Rizespor karşısında istekli, mücadeleci bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar iyi oyunla taraftarını sevindirdi. Serdar Topraktepe, takıma özgüven ve motivasyon olarak büyük katkı yapmış. Bunu Rizespor maçında gördük. Oyuncular maç süresince ciddi anlamda gayret gösterdiler. Geriye düştüklerinde oyundan kopmadılar. Sürekli golü düşündüler. Rakip ceza alanına çok kez girdiler. Savunmayı zorladılar. 40 kez Rizespor ceza alanı içerisinde topla buluşmaları, 25 şut atmaları takımın kazanma arzusunu ortaya koyan istatistiklerdi.

        Çok sayıda teknik adam değişikliği, takımı kırılgan hale getirmişti. Kötü bir sezon geçirmelerine rağmen kupa inadı sürüyor. Eğer, Türkiye Kupası’nı kazanabilirlerse büyük hatta çok büyük bir başarıyı gerçekleştirmiş olacaklar.

        Maçın ilk yarısı daha etkili bir oyun sergileyen, üstünlüğü hissettiren oyun anlayışının en önemli nedeni orta saha oyuncularının performansıydı. Yaklaşık üç aydır sahalardan uzak olan Salih’in akılcı oyunu, disiplinli ve dikkatli davranışları arkadaşlarına yansıdı. Oyundan çıkana dek Salih orta sahaya büyük katkı yaptı. Pas hatası yapmadan oynadı. Biraz daha öne çıkabilse etkisi fazla olabilirdi.

        Salih iyi oynayınca, Ghezzal’da istenilen bir performans gösterdi. Topla fazla oynamasına karşın, gol pası vermesi, bir şutunun direkten dönmesi, istekli oluşu, mücadeleden yılmayışı takıma olumlu olarak yansıdı. Muci, zaman zaman kendinin gösterdi. Sürekliliği yoktu. Biraz daha oyun içinde olmalı. Yeteneklerini göstermeli. Yine de genele bakıldığında başarılıydı.

        98 dakikanın iyileri elbette, Salih, Ghezzal ve Emrecan’dı. İki gol atan Colley ve Warroll’da galibiyette büyük rol oynadı. İki stoperin attığı goller dikkat çekerken, yenilen goller de savunma hataları da akılda kalan olumsuz yönlerdi. Yan toplarda zorlandıklarını söyleyelim. Svensson’un da ataklardaki özellikleri takıma artı puan olarak yansıdı.

        Genç Emrecan’dan söz etmeden olmaz. Genç oyuncu büyük bir fırsat yakaladı. Teknik direktör Serdar Topraktepe’nin verdiği şansı iyi kullandı. Yıllarca o bölgede oynarcasına görevini eksiksiz yaptı. Kendine olan güveni, ataklara çıkışı yerindeydi. Savunma olarak biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Önünde uzan yıllar var. Böyle giderse Beşiktaş sol bek sorununu genç oyucusu ile giderebilir.

        Son haftalardaki en iyi oyunu sergileyen Siyah-Beyazlı oyuncular saha içinde kaldıklarında olumlu işler yapacaklarını gösterdiler. Zor bir dönemi geride bırakacaklar. Taraftar Rizespor galibiyeti sonrası takımın inancını gördü. Maça gelen az sayıdaki izleyici heyecanlı bir maç izledi. Karşılıklı ataklar, gol pozisyonları zevkli futbol yaşamalarına neden oldu.

        Karşılaşmanın pozitif yönleri fazlaydı. Bunun somut nedeni Rizespor’un açık futbol oynaması, sonuca odaklı taktiğinin büyük rolü vardı. İkinci yarı daha etkiliydiler .Maçı berabere bitirebilirlerdi. Ancak, son dakika gelen golle puansız döndüler. Bulundukları yere tesadüfen gelemedikleri ortada.

        Enerjisi yüksek, bol gollü, heyecanlı maç saha dışında ki tartışmaları unutturdu açıkçası…

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
        Bursa'da feci kaza: 2 ölü
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası