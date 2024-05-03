İbrahim Yıldız yazdı: Son dakika sevinci

Beşiktaş, kupa maçı öncesi aldığı 3 puanla büyük moral buldu.

Rizespor karşısında istekli, mücadeleci bir oyun sergileyen Siyah-Beyazlılar iyi oyunla taraftarını sevindirdi. Serdar Topraktepe, takıma özgüven ve motivasyon olarak büyük katkı yapmış. Bunu Rizespor maçında gördük. Oyuncular maç süresince ciddi anlamda gayret gösterdiler. Geriye düştüklerinde oyundan kopmadılar. Sürekli golü düşündüler. Rakip ceza alanına çok kez girdiler. Savunmayı zorladılar. 40 kez Rizespor ceza alanı içerisinde topla buluşmaları, 25 şut atmaları takımın kazanma arzusunu ortaya koyan istatistiklerdi.

Çok sayıda teknik adam değişikliği, takımı kırılgan hale getirmişti. Kötü bir sezon geçirmelerine rağmen kupa inadı sürüyor. Eğer, Türkiye Kupası’nı kazanabilirlerse büyük hatta çok büyük bir başarıyı gerçekleştirmiş olacaklar. Maçın ilk yarısı daha etkili bir oyun sergileyen, üstünlüğü hissettiren oyun anlayışının en önemli nedeni orta saha oyuncularının performansıydı. Yaklaşık üç aydır sahalardan uzak olan Salih’in akılcı oyunu, disiplinli ve dikkatli davranışları arkadaşlarına yansıdı. Oyundan çıkana dek Salih orta sahaya büyük katkı yaptı. Pas hatası yapmadan oynadı. Biraz daha öne çıkabilse etkisi fazla olabilirdi.

Salih iyi oynayınca, Ghezzal’da istenilen bir performans gösterdi. Topla fazla oynamasına karşın, gol pası vermesi, bir şutunun direkten dönmesi, istekli oluşu, mücadeleden yılmayışı takıma olumlu olarak yansıdı. Muci, zaman zaman kendinin gösterdi. Sürekliliği yoktu. Biraz daha oyun içinde olmalı. Yeteneklerini göstermeli. Yine de genele bakıldığında başarılıydı. 98 dakikanın iyileri elbette, Salih, Ghezzal ve Emrecan’dı. İki gol atan Colley ve Warroll’da galibiyette büyük rol oynadı. İki stoperin attığı goller dikkat çekerken, yenilen goller de savunma hataları da akılda kalan olumsuz yönlerdi. Yan toplarda zorlandıklarını söyleyelim. Svensson’un da ataklardaki özellikleri takıma artı puan olarak yansıdı.

Genç Emrecan’dan söz etmeden olmaz. Genç oyuncu büyük bir fırsat yakaladı. Teknik direktör Serdar Topraktepe’nin verdiği şansı iyi kullandı. Yıllarca o bölgede oynarcasına görevini eksiksiz yaptı. Kendine olan güveni, ataklara çıkışı yerindeydi. Savunma olarak biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Önünde uzan yıllar var. Böyle giderse Beşiktaş sol bek sorununu genç oyucusu ile giderebilir. Son haftalardaki en iyi oyunu sergileyen Siyah-Beyazlı oyuncular saha içinde kaldıklarında olumlu işler yapacaklarını gösterdiler. Zor bir dönemi geride bırakacaklar. Taraftar Rizespor galibiyeti sonrası takımın inancını gördü. Maça gelen az sayıdaki izleyici heyecanlı bir maç izledi. Karşılıklı ataklar, gol pozisyonları zevkli futbol yaşamalarına neden oldu.