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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Hava Limanı'ndaki İranlı bir kadının iç çamaşırından 30 milyon TL'lik pırlanta çıktı!

        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!

        İstanbul Havalimanı'nda Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan İranlı bir kadın yolcunun iç çamaşırına ve ayakkabı tabanına gizlenmiş 30 milyon TL değerinde pırlanta ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:10
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        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
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        İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri terminal içerisinde yaptığı risk analizinde Dubai'den İstanbul'a gelen İranlı bir kadın yolcu hareketlerinden şüphelendi.

        POLİS TARAFINDAN DURDURULDU

        İHA'da yer alan habere göre şüphe duyulan kadın, yolcu gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada kadın yolcunun uçaktan inişi ve havalimanındaki hareketleri güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi.

        PIRLANTALARI İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

        Uçaktan indikten sonra tuvalete giren ve burada yanında getirdiği pırlantaları iç çamaşırına ve ayakkabısının tabanında bulunan gizli bölmeye sokan İranlı yolcu sorguya alındı.

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        ÇOK SAYIDA PIRLANTA ELE GEÇİRİLDİ

        Kadın polis tarafından üst araması yapılan yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen değişik boyutlarda ve ağırlıkta çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

        30 MİLYON TL'LİK PIRLANTA BULUNDU

        Kadın polislerin yaptığı aramada, iç çamaşırında ve ayakkabı tabanında piyasa değeri 30 milyon TL olan pırlanta bulunan İranlı yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

        PIRLANTALARA EL KONULDU

        Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Helma S., buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kadın yolcunun sınır dışı edileceği öğrenilirken, yurda kaçak yollarla sokmak istediği pırlantalara el konuldu.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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