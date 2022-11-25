IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı 0:00 / 0:00

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IC İçtaş İnşaat – RTCC ortaklığı tarafından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da inşa edilen King Khaled Uluslararası Havalimanı’nın operasyonel açılışı, Riyad Prensi Prince Faisal Bin Bandar bin Abdul Aziz’in katılımı ile gerçekleşti.

40 yıl önce hizmete giren havalimanının mevcut operasyon anlayışını daha modern bir işletme anlayışına taşımak amacıyla yeniden tasarlandığı proje kapsamında, iç hatlar binası olarak dizayn edilen Terminal 3 binası ile shell&core olarak bırakılan ve yıllardır kullanılmayan Terminal 4 binası dış hatlar terminallerine dönüştürülürken, iki bina aradaki link binası büyütülerek operasyonu kolaylaştırmak amacıyla merkezi check-in alanı olarak yenilendi.

Havacılık sektörünün çağı yakalayan son teknolojik donanımları ile yapılan projede, yolcu konforunu üst seviyelere taşımak hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, tamamlanan proje ile yıllık toplam yolcu kapasitesinin 12 milyon olduğunu ve yolcu konforu odaklı bir havalimanı ortaya çıktığını belirterek, "1983 yılında hizmete açılmış ve milenyum çağının gelişiyle modern teknolojinin gerisinde kalmış King Khaled Uluslararası Havalimanı’nı, havalimanı inşasında sahip olduğumuz deneyim ve nitelikli mühendislik kabiliyetimiz ile günümüze uygun bir şekilde tamamladık. İnşaat döneminde yaşadığımız pandemi sürecini en az etki ile geçirebilmek için disiplinli bir çalışma planı benimsedik" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, King Khaled Uluslararası Havalimanı Yenileme Projesi toplam 136 bin metrekare büyüklüğünde olup, terminallerin içerisindeki ekipman ve malzemeler sökülerek baştan aşağı inşa edildi. Projede 8 bin ton çelik kullanımı, 122 bin metrekare yer kaplaması, 223 bin metrekare apron rehabilitasyonu, 187 mt. GSE tünel yapımı işleri gerçekleştirildi.

Projenin yeniden tasarımı aşamasında mevcut mimari form olan Arabistan geleneksel mimarisi korunarak, yeni tasarımda bu form modern malzemelerle sağlandı.