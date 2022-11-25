IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı

IC İçtaş İnşaat – RTCC ortaklığı tarafından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da inşa edilen King Khaled Uluslararası Havalimanı açıldı

IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı
IC İçtaş İnşaat ortaklığından Riyad’a havalimanı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

IC İçtaş İnşaat – RTCC ortaklığı tarafından Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da inşa edilen King Khaled Uluslararası Havalimanı’nın operasyonel açılışı, Riyad Prensi Prince Faisal Bin Bandar bin Abdul Aziz’in katılımı ile gerçekleşti.

40 yıl önce hizmete giren havalimanının mevcut operasyon anlayışını daha modern bir işletme anlayışına taşımak amacıyla yeniden tasarlandığı proje kapsamında, iç hatlar binası olarak dizayn edilen Terminal 3 binası ile shell&core olarak bırakılan ve yıllardır kullanılmayan Terminal 4 binası dış hatlar terminallerine dönüştürülürken, iki bina aradaki link binası büyütülerek operasyonu kolaylaştırmak amacıyla merkezi check-in alanı olarak yenilendi.

Havacılık sektörünün çağı yakalayan son teknolojik donanımları ile yapılan projede, yolcu konforunu üst seviyelere taşımak hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, tamamlanan proje ile yıllık toplam yolcu kapasitesinin 12 milyon olduğunu ve yolcu konforu odaklı bir havalimanı ortaya çıktığını belirterek, "1983 yılında hizmete açılmış ve milenyum çağının gelişiyle modern teknolojinin gerisinde kalmış King Khaled Uluslararası Havalimanı’nı, havalimanı inşasında sahip olduğumuz deneyim ve nitelikli mühendislik kabiliyetimiz ile günümüze uygun bir şekilde tamamladık. İnşaat döneminde yaşadığımız pandemi sürecini en az etki ile geçirebilmek için disiplinli bir çalışma planı benimsedik" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, King Khaled Uluslararası Havalimanı Yenileme Projesi toplam 136 bin metrekare büyüklüğünde olup, terminallerin içerisindeki ekipman ve malzemeler sökülerek baştan aşağı inşa edildi. Projede 8 bin ton çelik kullanımı, 122 bin metrekare yer kaplaması, 223 bin metrekare apron rehabilitasyonu, 187 mt. GSE tünel yapımı işleri gerçekleştirildi.

Projenin yeniden tasarımı aşamasında mevcut mimari form olan Arabistan geleneksel mimarisi korunarak, yeni tasarımda bu form modern malzemelerle sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İndirim izdihamı
İŞ-YAŞAM İndirim izdihamı
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor
İŞ-YAŞAM Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem
Ticaret Bakanı Muş: 15 milyar liralık tutar pazartesi gönderilmiş olacak
İŞ-YAŞAM "15 milyar lira pazartesi gönderilmiş olacak"
Askıya alınan hesaplar geri dönüyor!
İŞ-YAŞAM Askıya alınan hesaplar geri dönüyor!
Rekabet Kurumu, 3 soruşturmayı sonlandırdı
İŞ-YAŞAM Rekabet 3 soruşturmayı sonlandırdı
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs-kredi başvurularının süresi uzatıldı
İŞ-YAŞAM Burs-kredi başvurularının süresi uzatıldı
Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Tokyo'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Nestle Orta Doğu pazarını güçlendiriyor
İŞ-YAŞAM İsviçreli gıda devinden Suudi Arabistan'a yatırım
Ülker ve Yıldız Teknik Üniversitesi gıda sektörünün geleceğine yön verecek  
İŞ-YAŞAM Ülker ve Yıldız Teknik Ar-Ge işbirliği
Bakan Bilgin açıkladı! Kamuda sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde flaş gelişme - Gündem Haberleri
İŞ-YAŞAM Kamuda sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde flaş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.