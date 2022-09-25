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Icardi, Wanda Nara'yla konuşmalarını paylaştı

Wanda Nara'yla geçen günlerde ayrılığı gündeme oturan Mauro Icardi, Nara ile olan mesajlarını ve görüntülü konuşmalarını paylaştı

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  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Wanda Nara, sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

     
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan mesajlaşmalarını da sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Arjantinli golcü "Bekar olmaya karar verdiğinizde ya da veremediğinizde! Ancak ben toksik biriyim değil mi?"
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Mesajlaşmalara göre Wanda Nara "Seni arıyorum. Yarın uçağa biniyorum. Uruguay'da fotoğraf çekimlerim var. Bana cevap verebilir misin?" diyor. 
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Mauro Icardi, "Neler oluyor?" diye bu aramaya cevap veriyor. Wanda tekrar, "Neredesin sen?????" diye soruyor. Mauro, "Niye?" şeklinde tekrar cevap veriyor.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Wanda bu kez, "Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Bundan sonra sen de bana soru sorduğunda ben de aynı olacağım. Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?" diye soruyor.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Mauro ise, "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını veriyor. Wanda bu kez, "Sen bir yalancısın. Hem evlisin hem bekar" diye tepki gösteriyor. 
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Arjantinli futbolcu ise "Biz aynıyız." cevabını veriyor. Mauro, "Ne kadar toksik birisin." diyor. Wanda ise cevaben, "Sen bir tilkisin! Şimdi uyumaya gidiyorum. Bana nerede olduğunu söylemek istemezsen artık sen bilirsin." diyerek son sözünü söylüyor.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Mauro Icardi ise son paylaşımında, "Sen benden bin kat daha toksiksin Wanda" diyerek bir anket paylaştı. Icardi ankette Wanda Nara'nın kendisini aradığı görselini paylaşarak "Açayım mı, açmayayım mı" diye takipçilerine sordu.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Öte yandan tüm bu paylaşımlarının ardından Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum toksik" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ikilinin barıştığı şeklinde yorumlandı.
  • Icardi'yle Wanda Nara barıştı mı? Arjantinli golcü konuşmalarını ve mesajları paylaştı

    Wanda Nara, ayrılık sonrası basın mensuplarının sorularına, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Mauro toksik biriydi. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün." cevabını vermişti.

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