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        Haberler Magazin İçerik üreticisi Jennifer Lopez’i tanımadı

        İçerik üreticisi Jennifer Lopez’i tanımadı

        Türkiye'de konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sokak röportajı yapan bir içerik üreticisiyle karşılaştı. Ünlü ismi tanımayan muhabir, Lopez'e mesleğini sordu; ortaya dikkat çeken bir sohbet çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 01:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 01:13
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        Jennifer Lopez'i tanımadı
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        Yaz aylarında Antalya ve İstanbul’da konser vermek üzere Türkiye’ye gelecek olan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sokakta ilginç bir an yaşadı. Lopez’i fark eden bir içerik üreticisi, sokak stiliyle dikkat çeken ünlü ismi durdurdu ve kıyafetini beğendiğini söyleyerek kısa bir röportaj yaptı.

        Muhabirin, "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna önce şaşkınlıkla "Ne?" diye karşılık veren Lopez, ardından şarkıcı olduğunu ve eğlence sektöründe çalıştığını ifade etti. "İsminiz nedir?" sorusuna ise "Jennifer" cevabını verdi. Mesleğinde en sevdiği şeyin her yönü olduğunu dile getirdi.

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        Röportaj sırasında özgüven sorunlarından bahseden muhabire Jennifer Lopez, kişinin kendi değerini bilmesinin ve başkalarının eleştirilerine fazla takılmamasının önemini vurguladı. Ünlü yıldız, annesinden aldığı; "Çok çalış ve iyi bir insan ol" nasihatini de paylaştı.

        Fotoğraflar: X

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