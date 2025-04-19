İçerik üreticisi Jennifer Lopez’i tanımadı

Yaz aylarında Antalya ve İstanbul’da konser vermek üzere Türkiye’ye gelecek olan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, sokakta ilginç bir an yaşadı. Lopez’i fark eden bir içerik üreticisi, sokak stiliyle dikkat çeken ünlü ismi durdurdu ve kıyafetini beğendiğini söyleyerek kısa bir röportaj yaptı.

Muhabirin, "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna önce şaşkınlıkla "Ne?" diye karşılık veren Lopez, ardından şarkıcı olduğunu ve eğlence sektöründe çalıştığını ifade etti. "İsminiz nedir?" sorusuna ise "Jennifer" cevabını verdi. Mesleğinde en sevdiği şeyin her yönü olduğunu dile getirdi.

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Röportaj sırasında özgüven sorunlarından bahseden muhabire Jennifer Lopez, kişinin kendi değerini bilmesinin ve başkalarının eleştirilerine fazla takılmamasının önemini vurguladı. Ünlü yıldız, annesinden aldığı; "Çok çalış ve iyi bir insan ol" nasihatini de paylaştı.

Fotoğraflar: X