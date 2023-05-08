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İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu: Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildi
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de 780 kilo sıvı kristal metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından Büyükçekmece'de yapılan operasyonda toplam 780 kilo sıvı/kristal metamfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler“ ifadelerini kullandı.


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