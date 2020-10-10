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Bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı şeklindeki iddialara yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yanıt verdi: İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur.

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 10, 2020

"İNANÇ TERCİHLERİ DEMOKRATİK HAYATIN DOĞAL SONUCU"

Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur.

"GELENEĞİMİZİN VE TOPRAKLARIMIZIN BİR KABULÜDÜR"

Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları -son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum-tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür.

"DEVLETE SIZARAK GÜÇ DEVŞİRMELERİ KABUL EDİLEMEZ"

Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez.