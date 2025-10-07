Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı barem sistemi nedir? Hangi durumlarda ehliyete el konur veya ehliyet iptal edilir?

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı barem sistemi nedir? Barem sistemi yaptırımları neler?

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte denetimleri artıracaklarını bildirerek, 'barem sistemi' getirdiklerini açıkladı. Yeni sistem, hız kilometresini aşan sürücülerin geçici olarak ehliyetinin alınması, hız ihlali yapanların psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi ve bazı durumlarda ehliyet iptali gibi kuralları kapsıyor. İşte, merak edilen barem sistemi hakkında detaylar...

        Giriş: 07.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:36
        1

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yeni bir döneme işaret ederek, barem sistemi getirdiklerini açıkladı. Yeni sistemle beraber, sürücüler daha sıkı denetlenmesi ve cezaların daha caydırıcı olması hedefleniyor. Barem sistemi kapsamında kurallara uymayan sürücülere ehliyet iptaline kadar varan cezalar verilecek. İşte, barem sistemi hakkında tüm detaylar...

        2

        BAREM SİSTEMİ NEDİR?

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildirerek, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık." dedi.

        3

        BAREM SİSTEMİ KURALLARI NEDİR?

        - 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti alınacak,

        - Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek,

        - 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek,

        4

        - 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacak; 6 kez ihlal yapanların ehliyeti iptal edilecek.

        - Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek; üçüncüsünde ise ehliyetine 30 gün el konulacak,

        - Dur ihtarına uymayanların 60 gün ehliyeti alınacak ve 60 gün de trafikten men edilecek ayrıca 200 bin TL ceza yazılacak.

