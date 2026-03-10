İçişleri Bakanı’ndan Bahçeli’ye ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Bakan'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti
Ziyaretin ardından İçişleri Bakanı, Bahçeli’nin nazik kabulleri ve yeni görevi dolayısıyla ilettiği hayırlı olsun dilekleri için teşekkür etti.
Bakan, “Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.
