İçişleri: 2021'de 979 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi" denildi.
"İcra edilen operasyonlar; teröristlerin, kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamuoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde %51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.
2021 yılı imha edilen 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 81 Mayın/EYP,
209 silah,
281 el bombası ve 70.174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi.
Geçen yıl Ocak Eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda,
75 Mayın/EYP,
163 silah,
202 el bombası ve 51.861 mühimmat ele geçirilerek imha edildi."
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