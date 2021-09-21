İçişleri: 2021'de 979 sığınak imha edildi 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı'ndan yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi" denildi.



"İcra edilen operasyonlar; teröristlerin, kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamuoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde %51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.



2021 yılı imha edilen 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 81 Mayın/EYP,

209 silah,

281 el bombası ve 70.174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi.

Geçen yıl Ocak Eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda,

75 Mayın/EYP,

163 silah,

202 el bombası ve 51.861 mühimmat ele geçirilerek imha edildi."