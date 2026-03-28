8 ilde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini kamu görevlisi, avukat olarak tanıtan ve sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran 58 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Kırşehir, Manisa, Mersin, Samsun ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlar sonucu 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 50’si tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurarak ve “sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar neticesinde çok sayıda GSM hattı, dijital materyal ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve altın ele geçirildi.