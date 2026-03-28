        Güvenlik İçişleri Bakanlığı: Dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı

        8 ilde dolandırıcı operasyonu: 58 gözaltı

        8 ilde vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Operasyonlar neticesinde çok sayıda GSM hattı, dijital materyal ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        8 ilde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini kamu görevlisi, avukat olarak tanıtan ve sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları dolandıran 58 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik 8 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

        Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Kırşehir, Manisa, Mersin, Samsun ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlar sonucu 810 milyon TL hesap hareketi bulunan 58 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 50’si tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurarak ve “sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        Operasyonlar neticesinde çok sayıda GSM hattı, dijital materyal ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve altın ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarı Zarflar sinemada, Satıcının Ölümü sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Sarı Zarflar sinemada, Satıcının Ölümü sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları