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İçişleri Bakanlığı market genelgesi nedir? Marketlerde satılması yasak ürünler nedir?

Tam kapanma uygulamasının başlamasıyla ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alınıyor. Bakanlık marketlerde satılacak ve satılmayacak ürünler için ek genelge gönderdi. İşte İçişleri Bakanlığı market genelgesi

İçişleri Bakanlığı market genelgesi nedir? Marketlerde satılması yasak ürünler nedir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan market genelgesi araştırılıyor. Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında faaliyetlerine devam eden marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi. 7 Mayıs cuma gününden itibaren geçerli olacak tam kapanma market genelgesi merak ediliyor. Marketlerde satılacak ürünler ne? Marketlerde ne satılmayacak? İşte tam kapanma market genelgesi

TAM KAPANMA MARKET GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Market Tedbirleri Genelgesi gönderildi.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin Pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

MARKETLERDE KOZMETİKK ÜRÜNLERİ SATILABİLECEK Mİ?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.
7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.
Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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