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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere "düğün" genelgesi

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 Valiliğine gönderilen genelgede bundan sonra düğün, nişan öncesi havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alınacak, davetli bile olsalar havaya ateş edilmesine müdahale etmeyen kolluk kuvvetine soruşturma açılacak. Muhtarlar, havaya ateş açılan düğün ve nişanları anında kolluk kuvvetlerine bildirecek, silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak, açık alandaki kutlamalara farkındalığı artırıcı afişler asılacak. Valilikler, kutlama organizasyonlarında, havaya ateş açılmasını engellemek için genel emir çıkarabilecek

26.10.2018 - 10:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir“ çıkarma talimatı verdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu vurgulanan genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi. Bakanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı;

DÜĞÜN ÖNCESİ SİLAH KULLANILMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME ALINACAK

Düğün, nișan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

FARKINDALIK İÇİN DÜĞÜNLERE AFİŞLER ASILACAK

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Mutluluğa Kurșun Sıkma Geleceği Karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

SİLAHI İLE HAVAYA ATEŞ AÇAN KAMU PERSONELİ HAKKINDA DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILACAK

Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.

VALİLİKLER “GENEL EMİR” ÇIKARABİLECEKLER

Bakanlık ayrıca ülke genelinde düğün, nişan vb. organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.

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