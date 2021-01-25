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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığı, resmi internet adresinden sınavla toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu bugün başladı 29 Ocak Cuma günü sona erecek. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve merak edilen diğer detaylar...

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığı son dakika "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." açıklamasında bulundu. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı ve başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Bu formu elektronik ortamda doldurup başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyeceğinden, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2- Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar 29/01/2021 tarihi saat 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar. Sınav modülünde adayların en son kaydettikleri İş Talep Formu geçerlidir.

3- Adaylara ait fotoğraf Kimlik Paylaşım Sisteminden otomatik olarak gelmektedir. Sistemde kayıtlı fotoğrafı bulunmayan adaylar 600*800 boyutlarında ve 300 dpi çözünürlükte fotoğraflarını jpg veya jpeg formatında sisteme yüklemek zorundadırlar.

4- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar iş talep formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini, Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde duyurulacak olan teslim tarihlerinde mesai saatleri içerisinde ilgili pozisyon unvanı için tercih ettikleri yere imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. Bu nedenle İş Talep Formunun çıktısının alınması gerekmekte olup, formun çıktısını almayan veya kaybeden adaylar e-devlet üzerinden giriş yaparak alabileceklerdir.

5- Giriş (sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş (sözlü) sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

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