8 binden fazla araç trafikten men edildi

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

2018 yılında çeşitli zamanlarda "Çocuk ve Gençlerin Korunması", "Okul Önü Genel Asayiş Trafik", "Günübirlik Evlere", "Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala", "Kiralık Araç Firmalarına", "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği", "Araç, Motosiklet, Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı", "Hırsız Kapanı", "Türkiye Güven Huzur", "Huzurlu Parklar", "Huzurlu Sokaklar", "Taksi", "Çocuklarımız Güvende", "Huzurlu Bayramlar Türkiye" vb. toplam 46 uygulama yapıldı.

8 MİLYON 66 BİN ŞAHIS SORGULANDI



Bu uygulamalarda; 8 milyon 666 bin 49 şahıs sorgulanırken, 1milyon 976 bin 401 araç ve 130 bin 209 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 22 bin 330 araca, 3 bin 570 okul servis aracına ve 16 bin 616 motosiklete cezai işlem uygulandı. Ayrıca 393 bin 341 iş yeri, 33 bin 581 ikamet, 7 bin 730 firma denetlenirken, bunların 3 bin 919’una cezai işlem uygulandı. 2018'de 218 tren istasyonu ve 788 otobüs terminali de kontrol edildi. Bunun sonucunda 68 günübirlik ev kapatıldı. 32 bin 409 aranan şahıs yakalandı. 19 bin 481 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 3 bin 114 şahıs gözaltına alındı.

8 BİNDEN FAZLA ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

2018 yılında ülke genelinde eş zamanlı yapılan asayiş uygulamalarında bin 683 adet aranan araç ve 296 çalıntı ve aranma kaydı olan motosiklet tespit edildi. 8 bin 289 araç trafikten men edildi.



Ayrıca 340 ruhsatsız tabanca, bin 13 ruhsatsız av tüfeği, 301 kurusıkı tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 129 kesici/delici alet, 9 bin 578adet mermi, 107 tombala makinası, 11 kumar makinası, 15 sigaramatik, 155 bilgisayar, 17 cep telefonu, 55 adet yazıcı, 69 bin 140 gr esrar, 431 gr eroin, 547 adet captagon, 5 bin 352 adet uyuşturucu hap, 324 adet ecstasy, 46 gr metanfetamin, 43 gr kokain, 6 bin 68 adet kök hint keneviri, 104 bin 869 paket kaçak sigara, 17 bin 827 litre kaçak içki, 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Trafik ve idari yönünden toplam 46 milyon 952 bin 494 TL ceza uygulandı.

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