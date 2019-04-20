Taktığı kişinin içkisine ilaç atılıp atılmadığını ölçen bileklik, Almanya'da satışa sunuldu. Bilekliğin mimarı, Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören 25 yaşındaki Kim Eisenmann. Eisenmann, tanıdığı bir kişinin içkisine ilaç konulması sonrası cinsel saldırıya uğramasının ardından "Xantus Drinkcheck" adlı bilekliği tasarlamaya karar vermiş.

Karlsruhe Teknoloji Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi gören Kim Eisenmann (25).



ARKADAŞI CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI



BBC Türkçe'de yer alan habere göre geçen yaz Kim Eisenmann, arkadaşlarıyla bir festivale gitti. Bir gün sonra, arkadaş çevresinden tanıdığı bir kadının, şehrin parkında yaralı ve çıplak halde bulunduğunu öğrendi. Polis, bu kişiye tecavüz edildiğini açıkladı.

İÇKİYE ATILAN İLAÇLARI ARAŞTIRDI

Eisenmann, yaptığı açıklamada, "Bu, partnerim Sven Hauser ve beni, bu tür ilaçların kötü olduğuna ve onlardan korunmak için bir şeyler yapılması gerektiği düşüncesine itti. Bazı araştırmalar yapıp, bu ürünü geliştirmeye böyle başladık" diye konuştu. İçkiye konulan ilaçlarla ilgili araştırmasını derinleştiren Kim Eisenmann, içkiye atıldığı zaman ilacı fark eden bileklik üzerinde çalışmalarını daha da yoğunlaştırmış.

"ALMANYA'DA İÇKİYE İLAÇ ATILMASI BÜYÜK SORUN"



Kim projesiyle ilgili insanlarla konuşmaya başladığında, pek çok kişinin bu tür ilaçlara maruz kaldığını anlamış. Eisenmann, "Almanya'da içkiye ilaç atılması bence gerçekten büyük bir sorun. Neredeyse herkes başına bu durum gelen birini tanıyor. Başka insanlarla bunu konuşmaya başladığımızda herkesin benzer bir hikayesinin olması deliceydi" diye yaşanan tehdidi özetledi.

BİLEKLİK NASIL KULLANILIYOR?



Bilekliği kullanmak isteyenler önce içkilerini bir çubukla karıştırıyor. Daha sonra beyaz bilekliğin üzerine birkaç damla damlatarak, 2 dakika boyunca bekliyorlar. Eğer bileklikteki test alanı maviye dönerse, içkilerine ilaç atıldığını anlıyoruz. Kim Eisenmann, kadınların hayatları üzerinde şimdiden olumlu etkisi olduğunu söylüyor: "Bazı genç kadınlara bileklik bağışladık ve bana bilekliği gerçekten sevdiklerini söylediler. Onların daha farkında ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor."



