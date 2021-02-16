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Hacker'ların yeni hedefi içme suyu şebekeleri oldu

Siber saldırganlar sanayi tesisleri, hastaneler ve kamu kuruluşlarından sonra içme suyu şebekelerine de saldırı gerçekleştirmeye başladı. ABD'de bir su şebekesinin uzaktan kontrol edilen arıtma sistemi ele geçirilerek, sudaki sodyum hidroksit miktarı 100 kat artırıldı. Su şebekesinde çalışan bir bilişim uzmanı durumu fark ederek çok tehlikeli olabilecek bir durumun zamanında önlenmesini sağladı.

İçme suyu şebekesini hacklediler! Haberler
Gözlerini içme suyuna diktiler!
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HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Oldsmar şehrinde, halka içme suyu sağlayan su şebekesine bir bilgisayar korsanının sızması ve suyu zehirleme girişiminde bulunması güvenlik uzmanlarını harekete geçirdi. Siber güvenlik kuruluşu Eset tarafından da mercek altına alınan bu saldırı, halk sağlığı açısından siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen hafta Amerika’da su şebekesine yapılan siber saldırının ardından polis yetkilileri yaptıkları açıklamada halk sağlığına yönelik bir tehlike oluşmadan önlem alındığını belirtmişti. Su şebekesinde çalışan bir bilişim uzmanı uzaktan kontrol edilen arıtma sisteminde, sudaki sodyum hidroksit miktarının 100 kat artırıldığını fark ederek çok tehlikeli olabilecek bir durumun zamanında önlenmesine katkıda bulundu.

BÖYLE BİR SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Florida’da yapılan siber saldırı başarılı olmasa bile iyi korunmayan ve yeterli önlem almayan içme suyu şebekelerinin risk altında olduğunu gösteriyor. Eset, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bu konu ile ilgili olarak neler yapılabileceğini irdeledi. Uzmanlar suçluların su kaynağındaki kimyasal seviyeleri değiştirmek için uzaktan erişim araçlarını kullandığını belirterek saldırının hedefli olduğunun altını çizdiler. Bu olayın sinsi bir sıfır gün saldırısı olmasa da, kötü niyetli kişi ya da kişilerin uzun süredir hedefle ilgilendiği ihtimali üzerinde duruyorlar.

Bilgisayar korsanlarının su arıtma ve yönetim sistemleri hakkında özel bilgi sahibi oldukları ya da bunun üzerinde uzun süre çalıştıkları görülüyor. Önce saldırganlar hedefi belirliyor, bilgi topluyor ve bir plan oluşturuyorlar. Erişim sağlandıktan sonra, doğrudan su arıtma süreciyle etkileşime giren kontrol sistemleri için ağı araştırıyorlar. Potansiyel saldırı alanı belirlendikten sonra detaylı ve hedefli çalışmalar yaparak nasıl zarar verecekleri konusuna yoğunlaşıyorlar.

BELEDİYELER NE YAPMALI?

Florida’da yaşanan bu olay yakın gelecekte halk sağlığını doğrudan ilgilendirecek yerlere siber saldırı yapılabileceğine dikkatleri çekmiş oldu.

Siber güvenlik uzmanları, küçük ya da büyük olduğuna bakılmaksızın tüm yönetimlerin ve belediyelerin, içme suyu şebekeleri ya da su arıtma tesislerinde bu tip saldırıların olabileceğini düşünerek planlama yapması gerektiğinin altını çizerek şu önerilerde bulundular:

- Her zaman olası siber saldırılara hazırlıklı olunmalı

- Bu birimlerde çalışan siber güvenlik uzmanları bir bilgisayar korsanı gibi düşünerek kötü niyetli kişilerin sisteme girmelerini engelleyecek yolları belirlemeli, planlamaları yapmalılar

- Çalışanlar siber saldırılar konularında bilgilendirilmeli ve eğitilmeliler

- Yönetimler 2FA (Çift Faktörlü Koruma) uygulamalarını devre almalılar

- Teknik uzmanlar yama uygulamalarını dikkatle takip etmeliler

- Mevcut yapı ve kontrol süreçlerinin üzerinden tekrar tekrar geçilmeli

- Bir ihlal ya da siber saldırı olabileceği göz önüne alınarak planlamalar ve sonrasında tatbikatlar yapılmalı

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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