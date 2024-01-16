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        Haberler Yaşam İçsel keşiften yaratıcılığa: Yalnız kalmanın mental sağlığa yararları

        İçsel keşiften yaratıcılığa: Yalnız kalmanın mental sağlığa yararları

        İnsanlar sosyal canlılardır ve sosyal bağlantılar kurmak, hem duygusal hem de fiziksel refah için önemlidir ancak bazen kendi başınıza vakit geçirmek daha iyi gelebilir. İşte sizin için, yalnız kalmanın mental sağlığınıza olan faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:17
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        Bilişsel Terapi ve Araştırma dergisinde yayınlanan araştırma, yalnız olarak gördüğümüz insanlara karşı daha olumsuz bir algıya sahip olduğumuzu ve bu damgalamanın, yalnız geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarma yeteneğimizin önüne geçebileceğini öne sürüyor. Ancak yalnız olmanın birçok faydası vardır. İşte, yalnız kalmanın sağlayabileceği yararlar…

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        YARATICILIĞI ARTIRABİLİR

        Yalnız zaman, zihninizin dolaşmasına izin vermek ve yaratıcılığınızı güçlendirmek için bir fırsattır. Kişilik ve Bireysel Farklılıklar dergisinde yayınlanan araştırma, yalnız olmanın beyinde yaratıcı süreci beslemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

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        Nature Communications dergisinde 2020 yılında yayınlanan bir çalışmada ise araştırmacılar, beynin sosyal uyarım eksikliğiyle karşı karşıya kaldığında boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için yaratıcı ağlarını güçlendirdiğini buldu.

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        HOBİLERİNİZE VAKİT AYIRABİLİRSİNİZ

        Yalnız vakit geçirmeyi seçmek, başkalarının tercihlerini veya fikirlerini dikkate almak zorunda kalmadan sizi mutlu eden şeyleri yapmak için harika fırsatlar sunabilir. Ayrıca, yalnız olduğunuzda sizi mutlu eden hobilerinize vakit ayırmanız da kolaylaşır.

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        VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRABİLİR

        Dikkat dağıtıcı unsurların azalması, işlerin yapılmasını çok daha kolay hale getirebileceği için yalnız kalmak üretkenliği artırabilir. Başkalarıyla birlikte olmaya alışkınsanız, tek başınızayken işleri halletmekte zorlanabilirsiniz ancak pratik yapmanın sonucunda üretken olmak için başkalarına bağımlı olmayacaksınız.

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        BAŞKALARIYLA OLAN İLİŞKİNİZİN KALİTESİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

        Yalnız zaman geçirmek kişinin benlik farklılaşmasını veya başkalarıyla birlikteyken kimlik duygusunu koruma yeteneğini geliştirerek uzun vadede kişinin ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir. Yani, yalnız zaman aynı zamanda kişinin öz farkındalığını ve duygularıyla uyum içinde olma yeteneğini artırmaya yardımcı olacağı için kişinin empati yeteneğini geliştirir, bu da çevresinde farklı bakmasını sağlar.

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        KENDİNİZİ KEŞFETMENİZİ SAĞLAR

        Kendinizle baş başa kalmak; yeni şeyler denemenin, bilgi edinmenin ve hatta kendini ifade etmenin yeni yöntemlerini uygulamanın bir yolu olabilir. Yalnız olduğunuzda başkalarının empoze edebileceği baskılar ve yargılamalar olmadan kendinizi keşfedebilirsiniz. Yani yalnız kalmak kişisel gelişiminize katkı sağlayabilir.

        Kaynak: Very Well Mind, Choosing Therapy, Psychology Today, Personality and Individual Differences, Nature Communications

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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