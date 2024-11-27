ABD basınında yer alan iddiaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanlığı personelleri için "ağlama terapisi" seansları düzenlenmesini istedi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te göreve gelecek Donald Trump'ın göreve geçiş sürecinde, duygusal anlamda zorluk yaşamamaları için ABD Dışişleri Bakanlığı personellerine ağlama terapisi verildiği iddiasını Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da sürdürdü.

Zaharova yaptığı açıklamada "Ortaya çıktı ki ABD Dışişleri personelleri ağlama ve çığlık atma seansları düzenliyor. Şaka yapmıyorum, gayet ciddiyim. Bu iddia sadece Amerikan medyasında yer alsaydı ciddiye almazdık, yalan haber üretmeleri olağan bir durum. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a yazılan bir mektupta, niçin bu türden psikedelik (halüsinatif) kafa seyahatleri planlandığı soruldu."

Zaharova, iddiaların bir uydurma değil ABD Kongresi'ne uzanan bir gerçeklik olduğunu söyledi.

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Zaharova bunun elbette Lübnan'da sağlanan ateşkes kadar önemli olmadığını ancak yine de dikkate alınması gereken bir haber olduğunu da belirtti.

Durumun vahametini ifade eden Zaharova "Bu personeller, insanların hayatlarıyla ilgili önemli kararlar alan kişiler. Bu kişiler, istedikleri yerlere ordular sevk etme hakkına sahip olan insanlar. Bu seanslara hepsinin katılıp katılmadığını bilemiyorum ancak dışişleri personelleri; panik, depresyon ve olumsuz duygularla mücadele edebilmek adına ağlama ve çığlak atma seanslarına katılıyorlar." dedi.