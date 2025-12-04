Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İddia: ABD Savunma Bakanı, güvenlik protokollerini ihlal etti | Dış Haberler

        İddia: ABD Savunma Bakanı, güvenlik protokollerini ihlal etti

        ABD basınında, gizli soruşturmada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ordusunun Yemen'e saldırılarına ilişkin hassas bilgileri Signal mesajlaşma uygulamasında paylaşarak "operasyonel güvenliği riske attığının" belirlendiği iddia edildi. Hegseth, sohbet grubuna yanlışlıkla gazeteci Jeffrey Goldberg'i de eklemişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD Savunma Bakanı güvenliği ihlal etti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fox News'ün, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin (IG) hazırladığı gizli soruşturma raporuna ulaşan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hegseth'in söz konusu olayda Pentagon protokolünü ihlal ettiği saptandı.

        Raporda, Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulamasındaki söz konusu mesajlarının "ABD'nin görev hedeflerinin başarısız olmasına ve ABD pilotlarına potansiyel zarar verilmesine yol açabileceğinin" tespit edildiği aktarıldı.

        Haberde, raporun gizli bir versiyonunun ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesine sunulduğu ve "sansürlenmiş versiyonun hafta içinde yayınlanmasının beklendiği" iddiasına yer verildi.

        Gizli soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkililerinin, mart ayında ABD ordusunun saldırılarının operasyonel zaman çizelgelerini görüştüğü şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandığı iddialarına odaklandı.

        REKLAM

        Pentagon yalanladı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Hegseth'in, ABD saldırıları hakkında gizli bilgileri sızdırdığı yönündeki haberleri yalanladı.

        Parnell, "Bu kesinlikle yanlış. Gizli bilgi paylaşılmadı ve rapor bu sonucu destekliyor." ifadesini kullandı.

        Signal krizi

        Ocak-Mayıs 2025'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Mike Waltz, bu yıl mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

        ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

        Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

        Trump, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mike Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!