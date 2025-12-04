İddia: ABD Savunma Bakanı, güvenlik protokollerini ihlal etti

Fox News'ün, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin (IG) hazırladığı gizli soruşturma raporuna ulaşan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hegseth'in söz konusu olayda Pentagon protokolünü ihlal ettiği saptandı.

Raporda, Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulamasındaki söz konusu mesajlarının "ABD'nin görev hedeflerinin başarısız olmasına ve ABD pilotlarına potansiyel zarar verilmesine yol açabileceğinin" tespit edildiği aktarıldı.

Haberde, raporun gizli bir versiyonunun ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesine sunulduğu ve "sansürlenmiş versiyonun hafta içinde yayınlanmasının beklendiği" iddiasına yer verildi.

Gizli soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkililerinin, mart ayında ABD ordusunun saldırılarının operasyonel zaman çizelgelerini görüştüğü şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandığı iddialarına odaklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Hegseth'in, ABD saldırıları hakkında gizli bilgileri sızdırdığı yönündeki haberleri yalanladı.

Parnell, "Bu kesinlikle yanlış. Gizli bilgi paylaşılmadı ve rapor bu sonucu destekliyor." ifadesini kullandı.

Signal krizi

Ocak-Mayıs 2025'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Mike Waltz, bu yıl mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Trump, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mike Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.