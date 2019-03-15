İdil Fırat'ın eşi Mert Fırat: Evlilik beklediğimden kolaymış

İdil Fırat ile mutlu evliliklerini sürdüren Mert Fırat, bir dergiye konuştu. Fırat, "Evlilik beklediğimden daha kolaymış. Sanki buna alışkınmışız ve bu sistemin içindeymişiz gibi adapte olduk" ifadelerini kullandı