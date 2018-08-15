Eylül ayında Mert Fırat’la Alaçatı’da evlenecek olan İdil Fırat, kınasını İstanbul’da yapacak. Sosyetik güzel, ‘İdil Gelinin Kınası’ yazan davetiyesini arkadaşlarına gönderdi.

Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, kısa süreli birlikteliklerinden sonra evlilik kararı alan İdil Fırat ve Mert Fırat’ın, düğünüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 8 Eylül’de Alaçatı’da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kınayı İstanbul’da yapacak. 27 Ağustos tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda kına gecesi düzenleyecek olan sosyetik güzel, davetiyesini arkadaşlarıyla paylaştı.

Çiçek desenli mavi renkli davetiyenin üzerinde, ‘İdil Gelinin Kınası’ yazıldığı görüldü. İkili, düğün ve kınaya katılacaklar için ortak bir mail adresi açtı. Fırat’ın, oyuncuyla aynı soyadı taşıyan mail adresini, LCV olarak kullanması ise, dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzelin, gece için kendisi ve yakın arkadaşlarına özel olarak bindallı diktireceği öğrenildi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ