2 | 11

Sürpriz bir şekilde aşk yaşayan ve kısa süre içinde evlilik kararı alan İdil Fırat'ın, geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmişti. Bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelen ikili, dostlarına evilik hazırlıklarını anlattı.