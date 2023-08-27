İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
7 Ekim 2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri olacağını ultrason görüntüsüyle duyurmuştu. Çiftten Tatlıses, ikiz bebeklerin cinsiyetini açıkladı
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurdu.
İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebeklerinin olacaklarını açıkladı.
Objektif karşısında poz veren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayımladı.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yaşadıkları mutluluğu da sosyal medya üzerinden paylaştı.
"AİLEMİZ BÜYÜYOR"
Çift, duygularını "Ailemiz büyüyor' diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim; ikizler geliyor" sözleriyle dile getirdi.
BEBEKLERİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
İdo Tatlıses de daha sonra yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerin cinsiyetini açıkladı. İlk kez baba olma sevincini yaşacayacak olan Tatlıses, "İki tane daha İdo geliyor" ifadelerini kullandı.