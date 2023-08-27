İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yaşadıkları mutluluğu da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Çift, duygularını "Ailemiz büyüyor' diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim; ikizler geliyor" sözleriyle dile getirdi.

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BEBEKLERİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

İdo Tatlıses de daha sonra yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerin cinsiyetini açıkladı. İlk kez baba olma sevincini yaşacayacak olan Tatlıses, "İki tane daha İdo geliyor" ifadelerini kullandı.