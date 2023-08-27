Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu - Magazin haberleri

        İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

        7 Ekim 2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri olacağını ultrason görüntüsüyle duyurmuştu. Çiftten Tatlıses, ikiz bebeklerin cinsiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 7 Ekim 2021'de dünyaevine girdiği Yasemin Şefkatli ile müjdeli haberi duyurdu.

        2

        İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti, ikiz bebeklerinin olacaklarını açıkladı.

        3

        Objektif karşısında poz veren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayımladı.

        4

        İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, yaşadıkları mutluluğu da sosyal medya üzerinden paylaştı.

        5

        "AİLEMİZ BÜYÜYOR"

        Çift, duygularını "Ailemiz büyüyor' diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim; ikizler geliyor" sözleriyle dile getirdi.

        6

        BEBEKLERİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

        İdo Tatlıses de daha sonra yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerin cinsiyetini açıkladı. İlk kez baba olma sevincini yaşacayacak olan Tatlıses, "İki tane daha İdo geliyor" ifadelerini kullandı.

        #ido tatlıses
        #Yasemin Şefkatli
        #ikiz bebek
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Arazi kavgasında yeğen dayıyı öldürdü!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Florida'da kasırga alarmı!
        Kanlı Ay büyüledi
        Kanlı Ay büyüledi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Yunanistan'da New York büyüklüğünde bir alan kül oldu
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Fenerbahçe için geldi!
        Fenerbahçe için geldi!