İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri 0:00 / 0:00

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

İdrar yolu enfeksiyonu toplumda yaygın olsa da idrar yolu enfeksiyonu nedir dendiğinde pek çok kişi ayrıntılı bir şekilde yanıt verememektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun bir diğer ismi de üriner sistem enfeksiyonudur. İdrar yolu enfeksiyonu idrar yolundan başlayarak, üreterler, mesane ve böbreklere kadar olan yolda oluşan enfeksiyonların hepsine verilen bir isimdir. İdrar yolunda enfeksiyon olması bir bakıma mikrop olması anlamına da gelmektedir. Çünkü sağlıklı kişilerin idrarlarında bakteri bulunmaz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Pek çok kişinin dönem dönem karşı karşıya kaldığı idrar yolu enfeksiyonu neden olur diye merak edilmektedir. Genel olarak idrar yolu enfeksiyonu çoğunlukla bakteri kökenlidir. Dışarıdan üretraya ulaşmayı başaran bakterileri idrar yollarında enfeksiyonun oluşmasına neden olabilmektedir. Ancak idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakteriler genellikle bireyin kendi dışkısından üretreya ulaşmaktadır.

İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir dendiğinde çok çeşitli yöntemler olduğu dikkati çekmektedir. Hem doğal hem de ilaç tedavisiyle idrar yolu enfeksiyonundan kısa sürede kurtulmak mümkündür.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

İdrarın çıkışında yanma ya da ağrı.

Normal zamana göre daha fazla idrar yapma ihtiyacı.

İdrarın çıkış debisinin düşmesi.

İdrarın akışında kesintiler olması.

İdrarın tutulmasının zorlaşması.

İdrarın kanlı olması.

Karnın alt kısmında ve kasıklarda hissedilen ağrılar.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonundan mustarip olan kişiler için suyun bol içilmesi ve mesanenin yıkanması oldukça faydalı olmaktadır. Idrar yolu enfeksiyonu tedavisi çeşitli şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bitki çayları ve doğal yöntemlerle idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilebileceği gibi ilerleyen durumlardan bir uzmandan destek almak ve ilaç almak gerekli olabilmektedir.

Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu çok sık görülmektedir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonunun kadınlarda ortaya çıkışının en büyük nedeni dışarıdan bulaşan bakterilerdir. Dışarıdan bulaşan bakteriler özellikle temiz olmayan ortamlarda idrar yapıldığında kolaylıkla idrar yollarına ulaşabilmektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de kadınların idrar yolu mesafesinin erkeklere kıyasla daha kısa olmasıdır. Bununla beraber idrarın çıkış yerini ifade eden üretrayla gaitanın çıkış yerinin kadınlarda birbirine çok yakın olması da idrar yolu enfeksiyonlarının daha fazla ortaya çıkışına neden olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra hijyenik olmayan koşullara sahip tuvaletlerin kullanılması ve havuz gibi umumi ortamlarda kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilmektedir. Çünkü kadınların genital bölgesi erkeklere göre açık ve hassas olduğundan daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu

Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu oluşumunun en önemli nedeni mesanenin tamamıyla boşalmamış olmasıdır. Normal şartlarla idrar yoluyla atılması gereken bakteriler mesanede kaldığında erkeklerde idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Ayrıca yeteri kadar sıvı tüketilmemesi de idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Erkeklerin bazılarında sünnetin zamanında yapılmaması ya da sünnet derisi problemleri yüzünden idrar yolu enfeksiyonu ortaya çıkabilmektedir. İleri düzeyde idrar yolu enfeksiyonu oluşursa antibiyotik tedavisi tavsiye edilmektedir.