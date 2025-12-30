Idris Elba, şövalyelik ünvanına layık görüldü

Kral III. Charles’ın Yeni Yıl Onur Listesi açıklandı. Bu yıl toplam 1.157 kişi onurlandırıldı.

Ünlü oyuncu Idris Elba, eşi Sabrina ile birlikte; bıçaklı suçlar, eğitim ve yoksulluk gibi sorunlarla mücadele eden Elba Hope Vakfı'nı kurmasının ardından, gençlere yönelik çalışmaları nedeniyle şövalyelik ünvanına lâyık görüldü.

Onuru, vakfın destek verdiği gençler adına kabul eden Idris Elba; "Gençlere yönelik sürekli ve somut desteğin ne kadar önemli olduğunu göstermek ve onları şiddetten uzaklaştıracak alternatifler bulma sorumluluğunu hep birlikte paylaştığımızı vurgulamak için daha fazlasını yapabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Shutterstock