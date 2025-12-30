Habertürk
        Idris Elba, şövalyelik ünvanına layık görüldü - Magazin haberleri

        Idris Elba, şövalyelik ünvanına layık görüldü

        Ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, eşi Sabrina ile kurduğu; bıçaklı suçlar, eğitim ile yoksulluk gibi sorunlarla mücadele eden Elba Hope Vakfı kapsamındaki çalışmaları sayesinde Kral III. Charles'ın Yeni Yıl Onur Listesi'nde şövalyelikle onurlandırıldı

        Giriş: 30.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 30.12.2025 - 20:02
        Şövalyelik ünvanına layık görüldü
        Kral III. Charles’ın Yeni Yıl Onur Listesi açıklandı. Bu yıl toplam 1.157 kişi onurlandırıldı.

        Ünlü oyuncu Idris Elba, eşi Sabrina ile birlikte; bıçaklı suçlar, eğitim ve yoksulluk gibi sorunlarla mücadele eden Elba Hope Vakfı'nı kurmasının ardından, gençlere yönelik çalışmaları nedeniyle şövalyelik ünvanına lâyık görüldü.

        Onuru, vakfın destek verdiği gençler adına kabul eden Idris Elba; "Gençlere yönelik sürekli ve somut desteğin ne kadar önemli olduğunu göstermek ve onları şiddetten uzaklaştıracak alternatifler bulma sorumluluğunu hep birlikte paylaştığımızı vurgulamak için daha fazlasını yapabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        #Idris Elba
