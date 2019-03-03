İdris Naim Şahin kimdir? sorusu yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Siyasette uzun süre aktif görev alan İdris Naim Şahin, en son Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. İdris Naim Şahin'in hayatından kesitler haberimizde.

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

İdris Naim Şahin 1 Haziran 1956'da Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ordu İl Maiyet Memurluğu’nu müteakip 1980 yılında Kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi oldu. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye’nin personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttü. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı. Yerine İstanbul eski Valisi ve Ak Parti Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

İdris Naim Şahin'in adı 31 Mart yerel seçimleri için önce CHP ile anıldı. İYİ Parti'nin de temas kurduğu Şahin, Saadet Partisi'nin adayı oldu.