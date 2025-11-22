Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İDSO'dan Öğretmenler Günü Konseri

        İDSO'dan Öğretmenler Günü Konseri

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen "Öğretmenler Günü Konseri", 21 Kasım Cuma akşamı şef Gürer Aykal yönetiminde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 11:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İDSO'dan Öğretmenler Günü Konseri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Öğretmenler Günü’nü özel bir programla kutladı. 21 Kasım Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen “Öğretmenler Günü Konseri”, sanatseverlere hem duygusal hem de ilham dolu bir müzik ziyafeti sundu.

        Öğrencilik ve öğretmenlik yolculuğunu sanatla buluşturan anlamlı bir repertuarla sahne alan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, duayen şef Gürer Aykal yönetiminde müzikseverler ile bir araya geldi. Orkestraya uluslararası başarılarıyla tanınan Alman viyolonsel sanatçısı Maximilian Hornung solist olarak eşlik etti. Program, çağdaş Türk bestecilerinden Ali Darmar’ın Metamorfoz adlı eseriyle başladı. Ardından, klasik müzik repertuvarının en etkileyici yapıtlarından biri olan Antonin Dvorak’ın Viyolonsel Konçertosu Si Minör Op.104 eseri, Maximilian Hornung’un yorumuyla seslendirildi.

        Toplumsal gelişimin mimarları olan öğretmenlere adanan konserin ikinci bölümünde, Türk müzik tarihinde derin izler bırakan büyük besteci A. Adnan Saygun’un Senfoni No.3 Op.39 eseri dinleyicilerle buluştu. Aynı zamanda Gürer Aykal’ın hocası olan Saygun’a bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu eser, öğrencilikten ustalığa uzanan sanatsal bağın; kuşaklar arası vefa, ilham ve ustalık ilişkisinin anlamlı bir yansıması oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Öğretmenler Günü Konseri
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #Gürer Aykal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?