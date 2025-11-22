İDSO'dan Öğretmenler Günü Konseri

DenizBank’ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Öğretmenler Günü’nü özel bir programla kutladı. 21 Kasım Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen “Öğretmenler Günü Konseri”, sanatseverlere hem duygusal hem de ilham dolu bir müzik ziyafeti sundu.

Öğrencilik ve öğretmenlik yolculuğunu sanatla buluşturan anlamlı bir repertuarla sahne alan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, duayen şef Gürer Aykal yönetiminde müzikseverler ile bir araya geldi. Orkestraya uluslararası başarılarıyla tanınan Alman viyolonsel sanatçısı Maximilian Hornung solist olarak eşlik etti. Program, çağdaş Türk bestecilerinden Ali Darmar’ın Metamorfoz adlı eseriyle başladı. Ardından, klasik müzik repertuvarının en etkileyici yapıtlarından biri olan Antonin Dvorak’ın Viyolonsel Konçertosu Si Minör Op.104 eseri, Maximilian Hornung’un yorumuyla seslendirildi.

Toplumsal gelişimin mimarları olan öğretmenlere adanan konserin ikinci bölümünde, Türk müzik tarihinde derin izler bırakan büyük besteci A. Adnan Saygun’un Senfoni No.3 Op.39 eseri dinleyicilerle buluştu. Aynı zamanda Gürer Aykal’ın hocası olan Saygun’a bir saygı duruşu niteliği taşıyan bu eser, öğrencilikten ustalığa uzanan sanatsal bağın; kuşaklar arası vefa, ilham ve ustalık ilişkisinin anlamlı bir yansıması oldu.