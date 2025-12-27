İDSO DenizBank Konserleri yılın finalini yaptı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), her hafta müzikseverlerle buluştuğu 2025 yılını, coşkulu bir repertuvarla noktaladı.

İDSO DenizBank Konserleri kapsamında 26 Aralık Cuma akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen “Yeni Yıl Konseri”nde klasik müziğin seçkin örnekleri seslendirildi.

Yılın son konserinde, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, uluslararası alanda büyük beğeni kazanan Le Div4s grubunu ağırladı. 2008 yılında dört kadın solist tarafından kurulan Le Div4s, güçlü yorumları ve etkileyici sahne performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Yeni Yıl Özel Programı’nda; operanın en sevilen aryaları başta olmak üzere film müzikleri, valsler ve şarkılardan oluşan renkli bir seçki seslendirildi. Orkestra, Le Div4s solistlerinin her biri ayrı ayrı parlayan yorumlarıyla yılın finalini müzikal bir şölene dönüştürdü.