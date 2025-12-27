Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat İDSO DenizBank Konserleri yılın finalini yaptı

        İDSO DenizBank Konserleri yılın finalini yaptı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2025 yılını klasik müziğin büyüsüyle uğurladı. 26 Aralık akşamı gerçekleştirilen Yeni Yıl Konseri'nde orkestra şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde sahne aldı. Konserin solistliğini ise uluslararası başarılarıyla tanınan Le Div4s grubu üstlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İDSO DenizBank Konserleri yılın finalini yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), her hafta müzikseverlerle buluştuğu 2025 yılını, coşkulu bir repertuvarla noktaladı.

        İDSO DenizBank Konserleri kapsamında 26 Aralık Cuma akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen “Yeni Yıl Konseri”nde klasik müziğin seçkin örnekleri seslendirildi.

        Yılın son konserinde, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, uluslararası alanda büyük beğeni kazanan Le Div4s grubunu ağırladı. 2008 yılında dört kadın solist tarafından kurulan Le Div4s, güçlü yorumları ve etkileyici sahne performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

        Yeni Yıl Özel Programı’nda; operanın en sevilen aryaları başta olmak üzere film müzikleri, valsler ve şarkılardan oluşan renkli bir seçki seslendirildi. Orkestra, Le Div4s solistlerinin her biri ayrı ayrı parlayan yorumlarıyla yılın finalini müzikal bir şölene dönüştürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 24 Aralık 2025

        Sigorta Sayfası - 24 Aralık 2025 (

        #İDSO DenizBank Konserleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!