        İDSO Shostakovich'i andı

        İDSO Shostakovich’i andı

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 17 Ekim Cuma akşamı klasik müzik tarihinin en güçlü bestecilerinden Dmitri Shostakovich'in 50. ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen konserle Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu

        Giriş: 18.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:04
        İDSO Shostakovich'i andı
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında 17 Ekim 2025 Cuma akşamı “Shostakovi̇ch’i̇n 50. Ölüm yıl dönümü anısına” düzenlenen konser, sanatseverlere görkemli bir müzik ziyafeti yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, orkestrayı dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetirken, gecenin solistliğini Erkut Gökgöz (trompet) ve Kandemir Basmacıoğlu (piyano) üstlendi.

        Konser, Türk müziğinin çağdaş temsilcilerinden Ferit Tüzün’ün halk ezgilerinden ilham alan eseri Esintiler süitiyle başladı. Gecenin ikinci bölümünde, Dmitri Shostakovich’in ince bir işçilik ve yüksek müzikaliteyle örülmüş yapıtı Piyano, Trompet ve Yaylı Orkestra için Konçerto Do Minör, Op.35 seslendirildi. Eser, Gökgöz ve Basmacıoğlu’nun güçlü tekniği ve orkestranın yüksek uyumuyla AKM sahnesinde büyüleyici bir yorumla hayat buldu. Programın finalinde ise romantik dönemin en önemli temsilcilerinden Robert Schumann’ın Senfoni No.3 Mi Bemol Majör, Op.97 “Rhenish” adlı eseri yer aldı. Schumann’ın Ren Nehri kıyısında bulduğu huzuru, bölgenin doğası ve mimarisinden kesitleri yansıttığı bu eser, Howard Griffiths’in yönetimiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sundu.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri, 24 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek “Cumhuriyet Bayramı Konseri” ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        #Shostakovich
