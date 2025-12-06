Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik İDSO’dan 80. kuruluş yılına özel konser

        İDSO’dan 80. kuruluş yılına özel konser

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 12 Aralık'ta İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) 80. kuruluş yılına özel düzenlenecek konserle, Türkiye'nin köklü müzik mirasını sanatseverlerle buluşturacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İDSO'dan 80. kuruluş yılına özel konser
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1945 yılının Aralık ayında kurulan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 80. kuruluş yılını, Türkiye’nin köklü müzik geleneğini sahneye taşıyacak özel bir konserle AKM’de kutlayacak. 12 Aralık'ta Türkiye’nin değerli şeflerinden Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek gecede orkestra, Cumhuriyet dönemi müzik mirasının önemli eserlerini dinleyiciyle buluşturacak.

        Konserin ilk bölümünde, İDSO’nun kurucusu ve Türk müziğinin öncü isimlerinden Cemal Reşit Rey’in, ülkemizin müzikal kimliğinin oluşumunda büyük rol oynayan Türkiye Senfonik Rapsodisi’nden seçilmiş bölümler seslendirilecek.

        Konserin ikinci bölümünde ise Fazıl Say’ın, İstanbul’un simgelerini, ritimlerini ve seslerini kapsayan geniş bir müzikal panoramaya sahip İstanbul Senfonisi yer alacak. Aykut Köselerli (Vurmalı Çalgılar), Burcu Karadağ (Ney) ve Hakan Güngör (Kanun) solist olarak sahne alarak eserin zengin dokusuna ustalıklarıyla katkı sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
        #AKM
        #İDSO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası