İDSO’dan 80. kuruluş yılına özel konser

1945 yılının Aralık ayında kurulan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 80. kuruluş yılını, Türkiye’nin köklü müzik geleneğini sahneye taşıyacak özel bir konserle AKM’de kutlayacak. 12 Aralık'ta Türkiye’nin değerli şeflerinden Murat Cem Orhan’ın yönetiminde gerçekleşecek gecede orkestra, Cumhuriyet dönemi müzik mirasının önemli eserlerini dinleyiciyle buluşturacak.

Konserin ilk bölümünde, İDSO’nun kurucusu ve Türk müziğinin öncü isimlerinden Cemal Reşit Rey’in, ülkemizin müzikal kimliğinin oluşumunda büyük rol oynayan Türkiye Senfonik Rapsodisi’nden seçilmiş bölümler seslendirilecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Fazıl Say’ın, İstanbul’un simgelerini, ritimlerini ve seslerini kapsayan geniş bir müzikal panoramaya sahip İstanbul Senfonisi yer alacak. Aykut Köselerli (Vurmalı Çalgılar), Burcu Karadağ (Ney) ve Hakan Güngör (Kanun) solist olarak sahne alarak eserin zengin dokusuna ustalıklarıyla katkı sağlayacak.