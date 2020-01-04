İETT, Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, Metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.
Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.
Avrupa yakasında Marmaray’a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.
Metrobüs’e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.
Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52,Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.
Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.
Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.
2019’da açılan İETT hatları
AVRUPA BÖLGESİ
MR40 K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon
MR41 Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray
MR50 Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon
MR51 Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon
48D Göktürk - Hacıosman Metro
39A Akşemsettin - Vezneciler
55V Gaziosmanpaşa - Vezneciler
62H Emniyettepe - Hacıosman Metro
48R Kent Ormanı - 4.Levent Metro
HT19 İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs
76GM Gürpınar-Tüyap Metrobüs
76SM Sahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs
İST-4 Bakırköy-İstanbul Havalimanı
İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı
İST-15 Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı
İST-17 Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı
İST-20 Sultanahmet - İstanbul Havalimanı
H-6 Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı
H-7 Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı
H-8 Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı
H-9 Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
48G Göktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam
ST36 Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay
97BT Kocasinan İtfaiye-Taksim
47K Kazım Karabekir - Eminönü
D3 Güngören-Kemerburgaz
54P Piyalepaşa Mahallesi - Taksim
144K Hadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez
48C Kemerburgaz - Çiftalan Köyü
79GE Güvercintepe/Fenertepe-Eminönü
146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir
MK51 Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro
MK52 Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro
HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro
ANADOLU BÖLGESİ
122ÇK Şahinbey - Kavacık
132SB Sultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük
132YB Yenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü
139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile
14TM Tepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar
15CA Büyük Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.
15T ATürk Alman Üniversitesi-Kavacık
15TK Tokatköy-Kadıköy
18UK Uzundere-Kozyatağı
18YS Yenidoğan-Sultanbeyli
19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
İST-8 Pendik - İstanbul Havalimanı
KM18 Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht
MR60 Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı
MR61 Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi
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