Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü yayaya çarptı | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü yayaya çarptı

        Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 01:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İETT otobüsü yayaya çarptı

        Sultanbeyli'de Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı'nda İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İETT otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 11 Mart 2026 (Galatasaray Tur Kapısını Araladı)

        Kurada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray tur kapısını araladı. Samsunspor'un rakibi Rayo Valecano. Süper Lig yayın geliri dağılımı değişiyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?