İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis istemi
ABONE OL

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye giren şoför hakkında hapis istemi

İstanbul Şişli'de akılalmaz bir olay meydana geldi. İlçede bir çift İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdi. Yoldan geçen bir kişinin görüntüleyip şikayet etmesi üzerine, çift gözaltına alındı. İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadın hakkında birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis istemi
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis istemi
0:00 / 0:00
AA

Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadın hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E. A. adlı şahsın, Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde 7 Haziran'da yürüdüğü sırada, bir belediye otobüsü içinde bulunan şüphelilerin cinsel ilişkiye girerken görmesi üzerine bu durumu video kaydına aldığı anlatıldı.

SAVUNMASI İDDİANAMEDE YER ALDI

E.A'nın kolluk görevlilerine ihbarda bulunması üzerine şüpheli Ahmet R.Ş'nin (50) savunmasının alındığı belirtilen iddianamede, otobüs şoförü olduğunu söyleyen şüphelinin mesai saati dışında eski sevgilisi Nesrin G. (58) ile buluştuğunu ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylediği aktarıldı.

İddianamede, olay anına dair kaydedilen görüntülerin inceleme tutanağında, şüphelilerin sokak ortasında bekletilen otobüs içinde cinsel ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

Şüphelilerin eyleminin "umuma açık yerlerdeki araç içerisindeki alenen cinsel ilişki" kapsamına girdiğine vurgu yapılan iddianamede, şüphelilerin "hayasızca hareketler" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: O anlar kamerada! Hırsızı yakalayıp camdan sarkıttı!
GÜNDEM O anlar kamerada! Hırsızı 2. Kattan sarkıttı! Bahtsız ...
Sarıgül ehliyet affı istedi
GÜNDEM Sarıgül ehliyet affı istedi
Türkiye'ye gelen gurbetçi aileyi şaşkına çeviren olay! - Günün Haberleri
GÜNDEM Türkiye'ye gelen gurbetçi aileyi şaşkına çeviren ...
Ödemeler başlıyor! Aile Destek Paketi/Programı 450 - 600 lira ödemeleri ne zaman, hangi gün hesaplara yatacak? 2022 Aile Destek Programı koşulları ne, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
GÜNDEM Başlıyor! Aile destek programı ödeme tarihleri
Son dakika: Gaziantep bu olaya ağlıyor: 12 yaşındaki Hamza'nın acı ölümü... - Haberler
GÜNDEM Hamza 12 yaşındaydı! Alevler yükseldi!
Son dakika: İzmir'de tekrar dumanlar yükseldi!
GÜNDEM İzmir'de tekrar dumanlar yükseldi!
Son dakika haberi: Kavgayı ayıranı vurdu! Gaziantep'te bağ evinde avukat dehşeti - Haberler
GÜNDEM Kavgayı ayıranı vurdu! Bağ evinde avukat dehşeti!
Canilik! Son dakika: Köpeği ezmek için yolunu değiştirdi - Güncel haberler
GÜNDEM Canilik! Köpeği gördü, yolunu değiştirip ezdi
Kartlı harcamalarda yüzde 85 oranında artış var
GÜNDEM Kartlı harcamalarda yüzde 85 oranında artış var
Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2022? Fındık fiyatları ne kadar olacak, belli oldu mu?
GÜNDEM Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.