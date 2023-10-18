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        Haberler Gündem 3. Sayfa İETT şoförüne baltalı saldırı!

        Fatih'te İETT şoförüne baltalı saldırı

        Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması çıktı. Şoför aracından inerek otobüs şoförüne baltayla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:21 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:21
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        İETT şoförüne baltalı saldırı!
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        İstanbul Fatih'te İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü ile hafif ticari araç arasında yol verme tartışması yaşandı. Işıklarda duran aracın şoförü inerek, otobüs şoförüne saldırdı. Saldırı sonrası baltalı saldırgan olay yerinden kaçarken elinden yaralanan otobüs şoförü seferini tamamlamasının ardından önce hastaneye sonrada şikayetçi olmak için karakola gitti. Saldırı anı aracın kameralarına yansıdı.

        Olay, bugün saat 10:30 sıralarında Millet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir-Taksim seferini yapan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray ile 54 B 7882 plakalı hafif ticari araç şoförü arasında yol tartışması yaşandı. Işıklarda duran hafif ticari aracın şoförü araçtan inerek Kanşıray'a saldırdı. Yumruklu kavganın ardından aracına yönelen saldırgan, araçtan aldığı baltayla Kanşıray'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı saldırıda kendisini korumaya çalışan şoför Kanşıray ise elinden yaralandı. Seferini yaralı şekilde tamamlayan İETT şoförü önce Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Ardından karakola giden Abdullah Kanşıray, saldırgandan şikayetçi oldu. Yaşananlar otobüsün kameralarına yansıdı.

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        SALDIRIYA UĞRAYAN ŞOFÖR YAŞANANLARI ANLATTI

        Saldırıya uğrayan İETT bağlı özel halk otobüsü şoförü Abdullah Kanşıray, "Çapa'ya gelmeden önce solda bir genç korna çaldı. Korna çaldıktan sonra bana küfür etti. Soluma, önüme geçti. Sonra ışıklarda durduk. 'Aç kapıyı' diyerek bana saldırmaya kalktı. Daha doğrusu saldırdı. Birkaç yumruk attı, bende attım karşılık verdim. Ondan sonra adam balta çıkardı.

        Birkaç kere baltayı salladı. Aracın tavanını da deldi. Ondan sonra benim baltayla elimi yardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Adamı yakalamak için aşağı indim, adam kaçtı. Şimdi suçlu olan kimdir, hep şoför müdür? Hata yapmış olabilirim, pardon özür dilerim. Küfür neden ediyorsun, ben onu demek istiyorum. Elimde 6 dikiş var. Ufak bir balta vardı, kafama gelmesin diye elimi kaldırınca elimi yardı. Karakoldan çıktım, ifademi verdim, davacıyım" dedi.

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