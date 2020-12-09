Teyzesinin sevgilisini öldürmüştü! Şoke eden ifade! 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Zeytinburnu'nda, teyzesinin sevgilisi Ali İhsan Ata'yı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan dava açılan Canan Atlı'nın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı.

"OLAYDAN 9 AY ÖNCE TACİZE BAŞLADI"

AA'da yer alan habere göre duruşmada savunma yapan sanık Canan Atlı, sokaklarda kalem, boncuk sattığını, maktul Ali İhsan Ata’nın teyzesinin sevgilisi olduğunu anlatarak, olaydan 9 ay önce maktulün kendisini rahatsız ve taciz etmeye başladığını söyledi.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TEHDİT ETTİ"

Sanık Atlı, maktulün kendisini inşaata götürerek cinsel istismarda bulunduğunu, bu olayları da kendisinden habersiz kameraya çektiğini ifade ederek, "Sonrasında beni bunlarla korkutup tehdit etmeye başladı. 11 yaşındaki kızıma da yapacağını söyledi. Korkudan kimseye anlatamadım. Yuvamın yıkılmasından korktum. Olay günü yanıma geldi, zorla para aldı, alkol aldı. Beni inşaata götürmeye çalıştı, tecavüz edecekti.

"KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM"

Bıçakla bacağımı dürtükledi, gitmedim. Bana karşı davranışlarından dolayı olaydan 3 ay önce Bayrampaşa’da sokakta bir silah bulmuştum, onu yanımda taşımaya başlamıştım. Olay günü bunlar yaşanınca korkutmak amacıyla üzerimde taşıdığım tabancayı çıkartarak 3-4 el ateş ettim" diye konuştu.

"KIZIMA DA AYNISINI YAPACAKTI"

Maktulü vurup vurmadığını hatırlamadığını aktaran sanık Atlı, öldürmek amacıyla ateş etmediğini dile getirdi. Sanık Atlı, "Cinsel taciz ve tehditlerinden bunaldım. Ayrıca 11 yaşındaki kızıma da aynı şeyleri yapacağını söylediği için korkutmak amacıyla ateş ettim. Kızımın boğazını kesip önüme atacağını söylüyordu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Sanık Atlı'nın avukatı da müvekkilinin uğradığı cinsel saldırı ve yağmadan kurtulmak için meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini, olayda haksız tahrik olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporunun beklenmesine, dinlenilmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede, sanık Canan Atlı hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.