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İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

5 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanan şimdilerde ise Youtube platformuna Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla geri dönen izdivaç yarışmasında, damat adaylarından biri olan Tolga Kandemir, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ifşaları çıkan Kandemir'in, yarışmaya katılmadan önce bir dizide rol aldığı görüldü.

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  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

    YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç yarışmasında damat adaylarından biri olan Tolga Kandemir, geçtiğimiz günlerde ortaya sızan ifşalarıyla gündem olmuştu. Kandemir'in yarışmadan önce bir dizide rol aldığı da görüldü.
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç yarışmasında TikTok fenomeni Aybüke Çangal ile aşk yaşayan Tolga Kandemir, meğer yarışmadan önce FOX TV ekranlarında yayınlanan bir dizide boy göstermiş.
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

    Yarışmadan önce bazı reklam filmlerinde de rol aldığı görülen Tolga Kandemir, aslen İzmitli fakat İstanbul'da yaşıyor. 
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

    Meğer Tolga Kandemir, FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen'in olduğu Aşk Mantık İntikam adlı dizide rol almış...
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

    1998 doğumlu olan Tolga Kandemir, Aşk Mantık İntikam adlı dizide Ozan ve Esra karakterlerinin planladığı bir kampanyada yer almak için seçilen mankenlerden birisi olmuş.
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!
  • İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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