İfşaları yayınlanmıştı! Kısmetse Olur Tolga bakın kim çıktı!

YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adlı izdivaç yarışmasında damat adaylarından biri olan Tolga Kandemir, geçtiğimiz günlerde ortaya sızan ifşalarıyla gündem olmuştu. Kandemir'in yarışmadan önce bir dizide rol aldığı da görüldü.