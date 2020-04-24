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İftar duası nedir? İftarda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin iftar duası

İftar duası, bugün ilk oruçlarını açacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan orucu açmadan önce okunacak dualar nelerdir? Peki, Peygamber Efendimiz iftarda hangi duaları okurdu?

iftar duası

İftar duası nedir? İftarda okunacak dualar nelerdir? Soruları iftarını yapacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca müslüman vatandaş okunan ezanın ardından oruçlarını açacak. Peki, Peygamber Efendimiz orucunu açmadan önce hangi duaları okurdu?

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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