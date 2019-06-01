Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

OĞMAÇ ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Çorba için:

1 adet ince kıyılmış soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağı

1 yemek kaşığı salça

1 adet rendelenmiş domates

4 diş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

1,5 litre et veya tavuk su

OĞMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaseye un, tuz ve yumurtayı ekleyip karışımı hamur haline gelene kadar yoğurun.

Çorbayı pişireceğiniz tencerede sıvı yağı, tereyağını ile soğanı kavurun. Soğanlar pembeleşmeye başlayınca domates rendesi ve salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Sarımsak ve sıcak suyu da ekledikten sonra bir taşım kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyun içerisine küçük hamur parçalarını yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi de ekleyip 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve servis edin. Oğmaç çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

EV YAPIMI HAMBURGER İÇİN MALZEMELER

500 gram orta yağlı dana kıyma

4 tatlı kaşığı hardal

2 tatlı kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı galeta unu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

HAMBURGERİN İÇ MALZEMELERİ

3 adet hamburger ekmeği

3 adet cheddar peyniri

1 adet büyük boy domates (dilimlenmiş)

4 adet salatalık turşusu

4 adet kıvırcık marul yaprağı

EV YAPIMI HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Hamburger köftesi için geniş bir kasede kıyma, pekmez, hardal, ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi çok fazla yoğurmadan, alt üst ederek karıştırın. Karışan hamburger köftesini üç eşit parçaya bölün ve hamburger köftesi şeklini verip buzdolabında yaklaşık 20 dakika kadar bekletin.

Köfteler dinlenirken hamburgerin iç malzemelerini hazırlayın. Domates ve kornişon turşuları dilimleyin. Marul yapraklarını iyice yıkayıp kurutun.

Izgara tavasını önceden ısıtın ve ısındıktan sonra sıvı yağ ile yağlayıp hamburger köfteleri arkalı önlü pişirin. Köfteleri ocaktan almaya yakın cheddar peynirleri köftelerin üzerine yerleştirin ve eridikten sonra ocaktan alın.

Tavada ısıttığınız hamburger ekmeğinizin içerisine kıvırcık, domates, kornişon turşu ve hamburger köftesini ekleyin. Ev yapımı hamburgerleriniz hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE İÇİN MALZEMELER

100 gram eritilmiş tereyağı

250 gram bitter çikolata

150 gram toz şeker

3 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

150 gram un

1 tutam tuz

200 gram beyaz çikolata

BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE NASIL YAPILIR?

Bir tencerede tereyağını eritin, üzerine bitter çikolataları ilave edip eriyene kadar karıştırın. Farklı bir kapta yumurta, ve toz şekeri iyice köpürene kadar çırpın. Yumurtalı karışımın içerisine azar azar çikolata ve tereyağı karışımını ekleyin ve karıştırın. Karışıma vanilya, un ve tuzu da ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Pişireceğiniz kalıbı tereyağı ile yağlayın ve pişirme kağıdını da yağlanmış kalıbın üzerine yerleştirin.

Karışımın yarısını kalıbın içerisine dökün ve beyaz çikolataları üzerine dizin. Kalan brownie harcını beyaz çikolataların üzerine ekledikten sonra spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin ve fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Arzuya göre üzerini çikolata sos ile süsleyin. Beyaz çikolatalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...