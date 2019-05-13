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İftar menüleri 13 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 13 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvıyağ
3 adet tavuk göğsü
1 adet büyük boy havuç
2 adet büyük boy patates
4 su bardağı su

 

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TERBİYESİ

2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenarda bekletin. Tavukları ufak ufak doğrayın.

Patatesi ve havuçları küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

Üzerine ayırdığınız tavuk suyunu dökün. Daha sonra içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında çorbayı ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. Sebzeli tavuk çorbanız hazır! Afiyet olsun.

FESLEĞENLİ LİGHT MAKARNA MALZEMELER

2 kase taze fesleğen yaprağı
2 kaşık zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon kabuğu
1 diş sarımsak
Tuz
1 paket tam buğday makarna
1 kase kırmızı kiraz domates
1 kase sarı kiraz domates
3/4 kase mozzarella (küp küp doğranmış)
1/4 kase eski kaşar (rendelenmiş)

 

FESLEĞENLİ LİGHT MAKARNA NASIL YAPILIR?

İlk beş malzemeyi blenderden geçirin. Kaynamış suya, tuz ve bir kaşık zeytinyağı ekleyerek makarnayı pişirin. Suyunu süzün. Üzerine fesleğenli sosu dökün. İkiye böldüğünüz domatesleri ve mozzarella peynirini ekleyin. Kaşar peyniri serpiştirerek servis edin. Afiyet olsun.

KEŞKÜL MALZEMELER

6 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1.5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
6 yemek kaşığı toz badem 
1 paket Hindistan cevizi

SERVİS İÇİN

Çiğ badem 
Antep fıstığı

 

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle Hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

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