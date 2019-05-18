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İftar menüleri 18 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 18 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

MANTAR ÇORBASI MALZEMELER

1 kilo mantar 
2 yemek kaşığı tereyağı
5 kaşık un
3 su bardağı süt 
1 tutam dereotu 
Tuz
Su

MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerenin dibine tereyağı konur. Eriyince un eklenir ve kavrulur. Unun rengi kahverengiye dönünce karıştırılırken çok küçük doğranan mantarları bırakılır. Soğuk suyu verilir ve süt eklenir. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Tuz atılır. Bir iki taşım kaynayınca ocaktan alınır. Üzerine serpilen bir tutam dereotu ile servis edilir.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI MALZEMELER

5 adet taze, çiçek enginar
2 adet kuru soğan
5 yemek kaşığı zeytinyağı
3/4 su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı kuş üzümü
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
2/4 çay kaşığı yeni bahar
1/2 demet dereotu
1/2 demet nane
3/4 su bardağı sıcak su

ÜZERİ İÇİN

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 3/4 su bardağı sıcak su
- 2 adet orta boy limon
- Enginarların kararmaması için 1 adet taze sıkılmış limon suyu

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Büyük boy kuru soğanın kabuğunu soyarak küçük parçalar halinde doğrayın. Ayıkladığınız kuş üzümlerini suda bekletin. Sap kısımlarını ayıkladığınız dereotu ve taze naneyi incecik kıyın. Pirinçleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürün. Zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. Kuru soğanları katıp renk alana kadar kavurun. Dolmalık fıstıkları ekleyip karıştırın. Soğanlar yumuşadığında suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri ilave edip karıştırma işlemini sürdürün.

Kuş üzümü, tuz, toz şeker ve yeni bahar ekleyip karıştırdığınız dolma harcına son olarak sıcak suyunu verin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirdiğiniz iç harcı ocaktan alın, soğuması için bir kenarda bekletin. Kalın sap kısımlarını kestiğiniz çiçek enginarları, kaynar ve içinde limonlu su bulunan derin bir kapta yumuşamaları için kısa bir süre bekletin. Enginarların dış kısmında kalan etli yapraklarını keskin bir bıçak yardımıyla kesin.

Orta kısımlarını parmaklarınızla bastırarak aralayın. Orta kısmında yer alan fazla yaprakları alın. Tatlı kaşığı yardımıyla orta kısmında yer alan tüylü kısımları çıkartın. Bol suda duruladığınız enginarları, kararmamaları için limon suyuyla ovup kısa bir süre bekletin. Soğuyan iç harca ince kıyılmış dereotu ve taze naneyi kattıktan sonra karıştırın. Dolma harcını, temizlenmiş enginarların orta kısımlarına eşit oranda doldurun.

Doldurduğunuz enginar dolmalarını bir tabağa boşluk bırakmadan dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. Suyunu kontrol ettikten sonra, arzuya göre soğuk ya da ılık olarak servis edin.

ELMALI KEK MALZEMELERİ

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 adet kırmızı elma
1 tatlı kaşığı tarçın
Aldığı kadar un

ÜZERİ İÇİN

Pudra şekeri

ELMALI KEK NASIL YAPILIR?

Derin bir kasede şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Süt, yağ, un, kabartma tozu, vanilya ekleyin çırpın. Kek kalıbını yağlayın ya da kelepçeli kek kalıbının altına yağlı kağıt serip kek hamurumuzu dökün.

Elmayı kabukları ile birlikte incecik dilimleyin. Kek hamurunun üzerine dizin. İsteğe göre tarçın serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.

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