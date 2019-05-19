Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Kekik

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı

Kuru nane

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanları küçük küçük doğrayıp tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye ekleyin.

Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç, kekik ve bulguru tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da ekleyip ocağı kapayın.

Sunum kasesine alınan çorbanın üzerine tereyağında kızdırılan naneyi gezdirin. Ezogelin çorbası servise hazır. Afiyet olsun.

EV USULÜ MERSİN TANTUNİ MALZEMELER

1 kg dana eti

5 adet domates

4 adet kuru soğan

Sıvı yağ

Pul biber

Kırmızı toz biber

Tuz

Lavaş ekmeği

SUNUMU İÇİN

Kırmızı lahana

Biber turşusu

Turp

Roka

EV USULÜ MERSİN TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Etleri çok ince ve kısa şeritler halinde doğrayın, soğuk suyun içerisine alın tuz ekleyin, 15-20 dakika haşlayın, süzün ve haşladığınız suyu dökmeyin. Geniş bir tavaya sıvı yağı alıp kızdırın.

Haşladığımız tantuni etlerini tavaya alıp kavurun. Süzdüğünüz et suyundan 2-3 yemek kaşığı tavaya ekleyin. Et suyu buharlaşınca üzerine sıvı yağ ekleyip etleriniz kızarana kadar pişirin. Tuz ve pul biber, kırmızı toz biber ekleyip tatlandırın.

Lavaş ekmekleri tavadaki etlerin üzerine koyarak yağı ile iyice ıslatın. Üzerine küp küp doğranmış domatesleri ve doğranmış maydanoz ile karıştırdığımız piyazlık soğanı ve etleri koyup dürüm yapın. Sunum tabağına aldığınız tantunileri ince ince doğradığımız kırmızı lahana, turp, roka ve biber turşusu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

HURMA TRUFFLE

1 avuç kavrulmuş badem

30 adet hurma

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı

1 tutam tuz

Üzerini kaplamak için 1 paket kakao

HURMA TRUFFLE NASIL YAPILIR?

Bademleri blender'da ince tanelere ayrılıncaya kadar çekin. Çekirdeği çıkarılmış hurmaları ekleyip karıştırmaya devam edin. Diğer tüm malzemeyi de ekleyip iyice karıştırın. Karışımdan birer tatlı kaşığı alarak yuvarlayın ve yağlı kağıdın üzerine dizerek buzdolabında 1 saat bekletin. Hurma topçuklarını kakao dolu kaseye batırarak servis tabağına dizin.