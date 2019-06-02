Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

HAVUÇ ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

4 adet büyük boy havuç

1 adet soğan

1 adet kereviz

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

Tuz

Karabiber

5 su bardağı su

1 bardak portakal suyu

Yarım su bardağı krema

HAVUÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Havuçları küçük küçük doğrayın. Tencereyi ocağa alın tereyağı ve zeytinyağı ekleyip eritin.

Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye koyup hafif yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından havuçları tencereye alıp kavurmaya devam edin.

Kerevizin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın ve tencereye koyun, 3- 4 dakika daha kavurmaya devam edin.

Zencefilin kabuğunu soyun, rendeleyin ve sebzeli karışıma ilave edip karıştırın. Ardından tuz ve karabiberi ekleyin. 5 su bardağı suyu ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya dek çorbayı kaynatın. Yaklaşık 30 dakikadan sonra çorbayı ateşten alıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar el blenderinden geçirin.

Bir bardak portakal suyunu krema ile beraber çorbaya ekleyip karıştırdıktan sonra servis edin. Havuç çorbanız hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

PATLICANLI GÜL BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

2 adet yufka

4 adet patlıcan

1 su bardağı beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

PATLICANLI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocak üzerinde veya mangalda közleyin, kabuklarını temizleyin. Derin bir kase içinde patlıcanları iyice ezin. İçine beyaz peynir, rendelenmiş beyaz peyniri ve tuz ilave edip karıştırın. Yufkaları düz bir zemine serip sekiz üçgen parçaya bölün.

Üçgenlerin uzun kenarlarına malzemeyi yerleştirip sarın. Uzun bir çubuk halini alan yufkaları kendi etrafında çevirerek gül şeklinde sarın. Üzerine yumurta sarısını sürüp zeytinyağını gezdirdikten sonra yağlanmış fırın tepsisine gül böreklerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında gül böreklerini 20 dakika pişirin. Patlıcanlı gül börekleriniz hazır! Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

CEVİZLİ KADAYIF DOLMASI İÇİN MALZEMELER

400 gram tel kadayıf

250 gram ceviz içi

3 adet yumurta

ŞERBETİ İÇİN

500 gram toz şeker

400 ml. su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

KIZARTMAK İÇİN

2 su bardağı ayçiçek yağı

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Tatlının şerbetini hazırlamak için toz şeker ve suyu ufak boy tencereye alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için cam bir kaseye alıp bir kenarda bekletin.

Taze tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın. Mutfak tezgahında dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde tel tel açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Kadayıf ve ceviz içi bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Yumurtaları iyice çırpın. Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran tatlıları tencereden aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini içmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekleyen tatlıları sevdiklerinizle paylaşın. Kadayıf dolmalarınız hazır! Afiyet olsun...