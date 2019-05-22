Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

TARHANA ÇORBASI MALZEMELER

5 yemek kaşığı toz tarhana

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı nane

Tuz

Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber

5 bardak su

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.

İSVEÇ KÖFTESİ MALZEMELER

Yarım kilo az yağlı dana kıyma

2 dilim bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı yenibahar

KÖFTELERİ KIZARTMAK İÇİN

1 çay bardağı zeytinyağı

İSVEÇ KÖFTESİ SOSU

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

250 ml. sıcak et suyu

2 yemek kaşığı krema

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı

Yarım çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı karabiber

İSVEÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bayat ekmeğin içini küçük parçalara ayırıp sütle ıslatın. Kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin. Köfteleri hazırlamak için kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan ve sarımsak, sütte bekletilmiş bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp köftelere şekil verin. Daha sonra yuvarlanmış köfteleri buzdolabında en az yarım saat bekletin.

Köfteleri kızartmak için zeytinyağını tavada kızdırın. Dolaptan çıkardığınız İsveç köftelerini kızgın yağda tavayı sallayarak kızartın.



Kızarttığınız köftelerin yağlarını süzerek servis tabağına alın. Kızartma yağını da dökmeyip sos için saklayın. Sos tavasına tereyağı koyun ve eriyene kadar bekleyin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kadar kavurun. Sıcak et suyunu azar azar ilave ettikten sonra mısır nişastasını katın. Bu sırada sosun topaklanmamasına dikkat edin.

Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve son olarak krema kattığınız sosu kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra kızarmış köfteleri ekleyin. Köfteyle sos iç içe geçince tavanın altını kapayın. İsveç köfteleriniz hazır! Afiyet olsun.

BAHARATLI KABAK MALZEMELER

5 adet orta boy kabak

3 diş sarımsak

1 çay bardağı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

BAHARATLI KABAK NASIL YAPILIR?

İyice yıkanmış kabakları hafifçe kazıyın. Kabuklarından ayırdığınız sarımsakları ağıza gelmeyecek küçüklükte doğrayın. Kabakları parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Doğranmış sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, soya sosu, acı toz kırmızı biber, köri, karabiber ve rendelenmiş kaşar peynirini ayrı bir kapta harmanlayın. Kabakları İlk önce zeytinyağına daha sonra mısır ununa batırın. Ardından da baharat karışımına bulayın. Yağlı kağıt kullandığınız tepsiye kabakları dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirdiğiniz kabakları, arzuya göre yoğurt ile ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.

PİŞMEYEN CHEESECAKE MALZEMELER

Tabanı için

200 gram yulaflı bisküvi

70 gram tereyağı

Kreması için

400 gram labne peyniri

300 gram sıvı krema

150 gram pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

2 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 bardak frambuaz

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Servisi için

2 bardak frambuaz ve böğürtlen

PİŞMEYEN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Yulaflı bisküvileri ve oda sıcaklığında eriyen tereyağını mutfak robotu yardımıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. Cheesecake tabanı olarak kullanacağınız bisküvi karışımını, kelepçeli bir tart kalıbına yayın. Üzerini iyice düzleştirin.

Yumurta sarısı ve pudra şekerini ayrı bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Rendelenmiş limon kabukları ve limon suyunu ekledikten sonra karıştırma işlemini devam ettirin. Labne peyniri ve sıvı kremayı da karışıma ilave ederek iyice karıştırın. Kremaya frambuazları ekleyin. Kelepçeli kek kalıbı tabanındaki bisküvi katı üzerine hazırladığınız kremayı eşit oranda yayın. Streç film ile pişmeyen cheesecake'in üzerini sarın. Ardından da dolapta 6 saat kadar bekletin. İyice soğuyan cheesecake'iniz hazır! Afiyet olsun...