Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar menüleri 22 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 22 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

TARHANA ÇORBASI MALZEMELER

5 yemek kaşığı toz tarhana
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı
2 tatlı kaşığı nane
Tuz
Arzuya göre 1 çay kaşığı kırmızı biber
5 bardak su

 

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin. Üzerine salçayı ekleyip yağda kızdırın. Tencereye 4 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızı biber ilave edip servis yapın.

İSVEÇ KÖFTESİ MALZEMELER

Yarım kilo az yağlı dana kıyma
2 dilim bayat ekmek içi
1 adet yumurta
1 adet orta boy kuru soğan
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı süt
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı yenibahar

KÖFTELERİ KIZARTMAK İÇİN

1 çay bardağı zeytinyağı

İSVEÇ KÖFTESİ SOSU

1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası
250 ml. sıcak et suyu
2 yemek kaşığı krema
1/4 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı
Yarım çay kaşığı nane
Yarım çay kaşığı karabiber

 

İSVEÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Bayat ekmeğin içini küçük parçalara ayırıp sütle ıslatın. Kuru soğan ve sarımsağı rendeleyin. Köfteleri hazırlamak için kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Yumurta, rendelenmiş kuru soğan ve sarımsak, sütte bekletilmiş bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon ve yenibaharı karışıma ekleyin. Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp köftelere şekil verin. Daha sonra yuvarlanmış köfteleri buzdolabında en az yarım saat bekletin. 

Köfteleri kızartmak için zeytinyağını tavada kızdırın. Dolaptan çıkardığınız İsveç köftelerini kızgın yağda tavayı sallayarak kızartın.

Kızarttığınız köftelerin yağlarını süzerek servis tabağına alın. Kızartma yağını da dökmeyip sos için saklayın. Sos tavasına tereyağı koyun ve eriyene kadar bekleyin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kadar kavurun. Sıcak et suyunu azar azar ilave ettikten sonra mısır nişastasını katın. Bu sırada sosun topaklanmamasına dikkat edin. 

Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve son olarak krema kattığınız sosu kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra kızarmış köfteleri ekleyin. Köfteyle sos iç içe geçince tavanın altını kapayın. İsveç köfteleriniz hazır! Afiyet olsun.

BAHARATLI KABAK MALZEMELER

5 adet orta boy kabak
3 diş sarımsak
1 çay bardağı
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
1 yemek kaşığı soya sosu
3 yemek kaşığı mısır unu
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay kaşığı köri
1 çay kaşığı karabiber

 

BAHARATLI KABAK NASIL YAPILIR?

İyice yıkanmış kabakları hafifçe kazıyın. Kabuklarından ayırdığınız sarımsakları ağıza gelmeyecek küçüklükte doğrayın. Kabakları parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Doğranmış sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, soya sosu, acı toz kırmızı biber, köri, karabiber ve rendelenmiş kaşar peynirini ayrı bir kapta harmanlayın. Kabakları İlk önce zeytinyağına daha sonra mısır ununa batırın. Ardından da baharat karışımına bulayın. Yağlı kağıt kullandığınız tepsiye kabakları dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirdiğiniz kabakları, arzuya göre yoğurt ile ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.

PİŞMEYEN CHEESECAKE MALZEMELER

Tabanı için

200 gram yulaflı bisküvi
70 gram tereyağı

Kreması için

400 gram labne peyniri
300 gram sıvı krema
150 gram pudra şekeri
1 adet yumurta sarısı
2 adet rendelenmiş limon kabuğu
1 bardak frambuaz
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Servisi için

2 bardak frambuaz ve böğürtlen

 

PİŞMEYEN CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Yulaflı bisküvileri ve oda sıcaklığında eriyen tereyağını mutfak robotu yardımıyla hamur haline gelene kadar karıştırın. Cheesecake tabanı olarak kullanacağınız bisküvi karışımını, kelepçeli bir tart kalıbına yayın. Üzerini iyice düzleştirin.

Yumurta sarısı ve pudra şekerini ayrı bir kapta mikser yardımıyla çırpın. Rendelenmiş limon kabukları ve limon suyunu ekledikten sonra karıştırma işlemini devam ettirin. Labne peyniri ve sıvı kremayı da karışıma ilave ederek iyice karıştırın. Kremaya frambuazları ekleyin. Kelepçeli kek kalıbı tabanındaki bisküvi katı üzerine hazırladığınız kremayı eşit oranda yayın. Streç film ile pişmeyen cheesecake'in üzerini sarın. Ardından da dolapta 6 saat kadar bekletin. İyice soğuyan cheesecake'iniz hazır! Afiyet olsun...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
YAŞAM52. Yıl resitalinde Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Hintli amca bu sefer Hint usulü ördek kavurma yaptı
YAŞAMHintli amca bu sefer bakın ne yaptı?
Trafikte kaydedilen tuhaf ve sıra dışı anlar
YAŞAMEn korkutucu 'güvenlik' yöntemi!
Günlük burç yorumları (22 Mayıs 2019 Çarşamba)
YAŞAMYıldızınız bugün ne söylüyor?
Nene Hatun kimdir? Tarihte bugün Nene Hatun'un ölüm yıl dönümü
YAŞAMNene Hatun kimdir?
İlişkiyi kurtarmanın yolları nelerdir?
YAŞAMİlişkiyi kurtarmanın yolları!
Ecdat yadigarı İshak Paşa Sarayı ışıl ışıl
YAŞAMİshak Paşa Sarayı ışıl ışıl
Gediz Deltası'nda yeni bir tür daha: Pufla
YAŞAMGediz Deltası'nda yeni tür keşfedildi
Tomara Şelalesi 40 ayrı kaynaktan oluşuyor
YAŞAM40 ayrı kaynaktan oluşuyor... Büyülüyor!
Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMTürkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X