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İftar menüleri 24 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 24 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELER

1 litre tavuk suyu
1,5 litre su
1 kilo yoğurt
3 diş sarımsak

HAMURU İÇİN

2 su bardağı un
1 adet yumurta
Bir çay kaşığı tuz
Aldığı kadar su

SÜSLEMEK İÇİN

Tereyağı
Pul biber
Nane

OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 su bardağı unu bir kaba alın. Tuz atın ve bir yumurta kırın. Küçük hamur parçacıkları olana kadar parmak uçlarınızla ovalayın. Tencerede kaynayan bir litre tavuk suyunu ve 1.5 litre suyunu tencereye karıştırarak bırakın. Kaynayınca su ile inceltilen sarımsaklı yoğurdu alıştırılarak ilave edin. Her aşamada karıştırmanın bırakılmaması önemlidir. Bir taşım kaynayınca ocaktan alın ve yağda yakılan toz biber, pul biber ve kuru nane ile servise alın. Afiyet Olsun!

GÜVEÇTE DANA KAVURMA MALZEMELER

500 gram kavurmalık dana eti
1 yemek kaşığı tereyağı
2 adet tatlı kırmızı biber
2 adet domates
1 adet sivri biber
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber



GÜVEÇTE DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kavurmalık etleri büyük büyük parçalar halinde doğrayın. Etleri ölçülü suyla haşlayın. Domates ve kırmızı biberi tereyağında kavurun ve haşlanmış, suyunu çekmiş etleri ilave edin. 5 dakika tuz ve karabiberini ilave edip kavurun. Fırına atmadan önce tekrar cherry domates ve biberi ilave edip onlarla birlikte fırınlayabilirsiniz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

NOHUTLU BULGUR PİLAVI MALZEMELER

2 su bardağı bulgur
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber

NOHUTLU BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Yemeklik doğradığınız soğanları az zeytinyağı kullanarak kavurun. Salça, bulgur, tuz, karabiber, haşlanmış nohut, pul biber, sıcak su ekleyip kısık ateşte pişirdikten sonra demlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı
1.5  litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı file fındık
1 kase nar içi

 

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yapraklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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