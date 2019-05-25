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İftar menüleri 25 Mayıs 2019! Bugün ne pişirsem?

HABERTURK.COM

Ramazan ayı devam ederken iftar menüleri de en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sürekli evde her gün yemek yapıyor olmanın belki de en zor noktası hangi yemeği yapacağını uzun uzun düşünmek, "Bugün ne pişirsem?" derdine düşmek. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için 25 Mayıs 2019 iftar menüsü

Bugün ne pişirsem

Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...

DOMATES ÇORBASI MALZEMELER

1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
6 adet büyük boy domates
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu (Dilerseniz sadece sıcak su da kullanabilirsiniz)
1 yemek kaşığı domates salçası

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tereyağını bir tavada eritin. İçerisine doğranmış kuru soğanı ilave edin. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve tencerede 2-3 dakika kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyin. Üzerine sıcak et ya da tavuk suyunu ilave edin. Çorbayı kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirin. Servis kaselerine aldığınız çorbayı rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

BROKOLİ SALATASI MALZEMELER

Yarım kg brokoli
1 demet yeşil soğan
2 adet domates
1 adet salatalık
1 su bardağı kadar haşlanmış mısır tanesi
Taze nane
1/4 çay bardağı sızma zeytinyağı
Nar ekşisi
1,5 limonun suyu
Doğal meyve sirkesi
Kaya veya deniz tuzu

BROKOLİ SALATASI NASIL YAPILIR?

Brokolileri buharda pişirin. Az pişmiş olması yeterli. Tabağa aldıktan sonra yeşillikleri, domates ve soğanı doğrayıp üzerine ekleyin. Üzerine önce zeytinyağı, nar ekşisi, limon, sirke ve daha sonrada tuzu ekleyerek karıştırın.

YOĞURTLU KIYMALI KARNABAHAR

500 gr karnabahar
2 su bardağı süzme yoğurt
3 yumurta
1 çay bardağı süt
3 yemek kaşığı un
Tuz

KIYMALI HARCI İÇİN

250 gr dana kıyma
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
Zeytinyağı veya sıvı yağ
Tuz
Karabiber

YOĞURTLU KIYMALI KARNABAHAR NASIL HAZIRLANIR?

Yağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla yemeklik doğradığınız soğanları, sarımsakları, kıymayı kavurun. Geniş bir kasede hafif haşladığınız karnabaharları yumurtayı, unu, tuz, sütü harmanlayın. Soslanmış karnabahar çiçeklerini az yağda kavurun. Sunum tabağına aldığınız karnabaharların üzerine yoğurt ve kıymalı harcınızı koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

ŞEKERPARE MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 adet yumurta
2 çay bardağı zeytinyağı
2 çay bardağı pudra şekeri
4 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN

4 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 adet limon

ÜZERİ İÇİN 
Fındık

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Hamuru için yumurtaları kırıp bir kaba koyun. Üzerine pudra şekeri ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı,un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Bu sırada şerbeti için su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız hamurları yuvarlayıp ortasını çukurlaştırıp yağlı kağıt koyulan tepsiye yerleştirin. Yerleştirdikten sonra ortasında ki çukur yerlere fındıkları koyun. 180 derece de fırına vererek pişirin. Piştikten sonra kaynatmış olduğunuz şerbete bir kaç damla limon sıkın. Son olarak şerbet ve şekerparelerin ikisi de sıcak olacak şekilde şerbeti üzerine dökün.

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